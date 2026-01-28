Adana'da yaşayan seyyar satıcı Zeynettin Delen, 5 yıldır eşi M.D.'den boşanmak için mücadele veriyor. Delen, "Eşim mahkemede bir kere 'boşanmıyorum' dediği için boşanamıyorum. Bizim barışma şansımız sıfır. Boşanıp yeni bir hayat sürdürmek istiyorum, belki evlenirim" diyerek yardım bekliyor.

Adana'da yaşayan seyyar satıcı Zeynettin Delen (56), 30 sene önce M.D. (50) ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 5 çocukları dünyaya gelirken, 2016 yılında aralarında geçimsizlik başladı. Geçimsizlik nedeniyle evi terk eden ve 10 yıldır eşinden ayrı yaşayan Delen, 2021 yılında boşanma davası açtı. Mahkemeye gelen M.D. ise 'Boşanmıyorum' dedi. Duruşma sonrasında mahkeme çiftin davasını düşürdü.

Çocuklarıyla da görüşmeyen Zeynettin Delen, geçtiğimiz yıl yeniden 12. Aile Mahkemesi'ne boşanmak için başvurdu. 20 Ocak 2026'da görülen duruşmada mahkeme çifti yine boşamadı ve davayı 14 Mayıs 2026 tarihine erteledi.

Eşinin bir kelimesi hayatını altüst etti! Seyyar satıcının boşanma mücadelesi

"BİZİM BARIŞMA ŞANSIMIZ SIFIR"

Yaşadıklarını anlatan Zeynettin Delen, boşanmak için mücadele verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Eşimle 10 yıldır ayrı yaşıyorum. Boşanma davası açtım ancak eşim davada 'boşanmıyorum' deyince hakim boşanmayı gerçekleştirmedi. Hakim bana 'eşini ikna edeceksin' dedi ancak eşim boşanmaya ikna olmuyor. Avukat da tutamıyorum, param yok. Bizim barışma şansımız sıfır. 2 kızım evlendi, 1 tanesi beni arayıp 'hakkını helal et' demedi. 5 çocuğum var ama 10 yıl oldu, 20 bayram geçti 1 tanesi aramadı"

"BOŞANIP YENİ BİR HAYAT SÜRDÜRMEK İSTİYORUM"

Avukatın kendisinden boşanma davası için 100 bin lira talep ettiğini öne süren Delen, "Bu büyük bir mesele değil. Ortada miras yok, maaş yok, mal, mülk yok. Ben bu kadınla anlaşamıyorum ve boşanmak istiyorum. Kanun dışı bir şey yapmıyoruz. Bu durumun çözülmesini istiyorum. Boşanıp yeni bir hayat sürdürmek istiyorum, belki evlenirim. Kısmet olursa evlenirim, nereye kadar böyle devam edecek. Milyonlarca insan boşanıyor, biz boşanamıyoruz" dedi.

