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    Eskişehir’de hayrete düşüren görüntüler! Birbirlerine acımadan vurdular

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Eskişehir’de yabancı uyruklu şahıslar sokak ortasında birbirlerine sopalarla saldırdı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar kavgayı cep telefonuyla kaydetti.

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Erenköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga çıktı.

     Sokak ortasında taşlı sopalı kavga eden şahıslar görenleri hayrete düşürürken, olay anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Kavga eden yabancı uyruklu şahısların birkaçının, araca binerek kaçmasıyla olay sona erdi.

     

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EskişehirKavgaYabancı Uyruklular
    Haberler > Yaşam > Eskişehir’de hayrete düşüren görüntüler! Birbirlerine acımadan vurdular
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