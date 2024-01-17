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Eskişehir’de hayrete düşüren görüntüler! Birbirlerine acımadan vurdular
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Eskişehir’de yabancı uyruklu şahıslar sokak ortasında birbirlerine sopalarla saldırdı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar kavgayı cep telefonuyla kaydetti.
Erenköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga çıktı.
Sokak ortasında taşlı sopalı kavga eden şahıslar görenleri hayrete düşürürken, olay anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Kavga eden yabancı uyruklu şahısların birkaçının, araca binerek kaçmasıyla olay sona erdi.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı