Eskişehir’de hayrete düşüren görüntüler! Birbirlerine acımadan vurdular

17 Ocak 2024 17:40 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 17:41

Erenköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga çıktı.

Sokak ortasında taşlı sopalı kavga eden şahıslar görenleri hayrete düşürürken, olay anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kavga eden yabancı uyruklu şahısların birkaçının, araca binerek kaçmasıyla olay sona erdi.