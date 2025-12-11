Kilis’te dönerciler, artan maliyetlere ve yüksek enflasyona rağmen fiyat indirimi yaparak halkın ucuz ve kaliteli döner yemesini sağlıyor. Bazı esnaf döneri 30 liraya kadar düşürürken, ustalar kaliteden ödün vermeden uygun fiyat politikasını sürdürüyor. Bu durum ise en çok vatandaşı sevindiriyor.

Kilis'te dönerci esnafı, yeni bir akım başlattı. Yüksek enflasyona rağmen fiyatları indiren indirene... Kentte bazı işletmeler döneri 30 liraya kadar düşürürken, esnaf "Halk yesin" diyerek uygun fiyat politikası başlattı.

"HEM DÖNERİ GÜZEL HEM FİYATI UYGUN"

Fiyatların uygun olmasından memnun olduklarını belirten müşterilerden Mehmet Uğurlu, "Çok güzel, çok lezzetli, çok uygun" dedi. Müşteri Mustafa Yolcu ise uzun süredir aynı işletmeye geldiğini söyleyen Müşterilerden Mustafa Yolcu ise, "Ustamın ellerine sağlık. Hem döneri güzel hem fiyatı uygun. Bazıları sürekli zam yapıyor ama ustam bunun önüne geçti" ifadelerini kullandı.

CUMA GÜNLERİ 30 DÖNER 30 LİRA

yıllardır aynı fiyatı koruduğunu belirten Dönerci ustası Ali Karabalık, "35 liraya döner satmaya devam ediyorum. Cuma günleri 30 liradan veriyorum. ‘35 liraya döner mi olur' diye şaşırıyorlar ama ben deri kullanmıyorum, sadece but ve göğüs kullanıyorum. Kalite fiyata bakmaz. 2026'ya günler kala da 35 liradan devam edeceğiz. 2021'den beri zam yapmadım. İskenderun dürümüyle Kilis dürümünün farkı büyük; biz sos kullanmıyoruz, salata-tavuk-baharat ve ustanın elinin lezzeti yeter" şeklinde konuştu. Öğrenci Umut Ziya Böke ise Ali ustanın dönerini "on numara" olarak nitelendirerek, "Okul çıkışları sık sık geliyoruz. Hem uygun fiyat veriyor hem de çok güzel yapıyor. Ailece de yiyoruz" dedi.

"40-42 LİRA MALİYETİ VAR, 50 LİRAYA SATIYORUZ"

Bir diğer döner ustası Kadir Hasırcı, "Döner fiyatını 60 liradan 50 liraya çektik. Kilis'te çoğu esnaf fiyat düşürüyor. Enflasyona inat indirime gittik. Hesabını kitabını yaptım; dönerin maliyeti 40-42 lira. Vergi, kira, işçilik her şey dahil. Dürüm başına 8-10 lira kalıyor. İçeride orta gelirli insanlar var. Döner-ayran 50 lira. Çocuklara kıyamıyorum; bazen kurtarmasa bile 20, 30 liraya veriyorum. Bir çocuk gelip bakıyor, nasıl göndereceksin? Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz" diye konuştu.

