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Evlat acısına yüreği dayanmadı! Baba-oğul yan yana gömüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Evlat acısına yüreği dayanmadı! Baba-oğul yan yana gömüldü
Kktc, Girne, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

KKTC'de yaşayan 25 yaşındaki oğlunun ölüm haberini alan Adana'daki babası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Baba-oğul yan yana toprağa verildi.

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) liman kenti Girne'de yaşayan amatör futbolcu 25 yaşındaki Berkay Yayla, 1 Temmuz'da apartmanın 7'nci katındaki daireden düşerek hayatını kaybetti. Berkay'ın acı haberi, Adana'daki ailesine verildi.

Ölüm haberini alan baba Halil Yayla rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen acılı baba, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Halil Yayla ile KKTC'den kente getirilen oğlu Berkay Yayla'nın cenazesi, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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