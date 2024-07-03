Evlat acısına yüreği dayanmadı! Baba-oğul yan yana gömüldü
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
KKTC'de yaşayan 25 yaşındaki oğlunun ölüm haberini alan Adana'daki babası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Baba-oğul yan yana toprağa verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) liman kenti Girne'de yaşayan amatör futbolcu 25 yaşındaki Berkay Yayla, 1 Temmuz'da apartmanın 7'nci katındaki daireden düşerek hayatını kaybetti. Berkay'ın acı haberi, Adana'daki ailesine verildi.
Ölüm haberini alan baba Halil Yayla rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen acılı baba, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Halil Yayla ile KKTC'den kente getirilen oğlu Berkay Yayla'nın cenazesi, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı