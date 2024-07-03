Evlat acısına yüreği dayanmadı! Baba-oğul yan yana gömüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) liman kenti Girne'de yaşayan amatör futbolcu 25 yaşındaki Berkay Yayla, 1 Temmuz'da apartmanın 7'nci katındaki daireden düşerek hayatını kaybetti. Berkay'ın acı haberi, Adana'daki ailesine verildi.

Ölüm haberini alan baba Halil Yayla rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen acılı baba, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Halil Yayla ile KKTC'den kente getirilen oğlu Berkay Yayla'nın cenazesi, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.