Rize'de görev yapan ve sosyal medyada paylaştığı trafik videolarıyla tanınan fenomen trafik polisi Serkan Durmuş, yetkili olmadığı halde kamuoyuna açıklama yaptığı gerekçesiyle üçüncü kez disiplin cezası aldı. Durmuş'a 10 ay kısa süreli durdurma, maaş kesintisi ve ceza puanı uygulanırken, karar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla yüz binlerce kişiye ulaşan trafik polisi Serkan Durmuş, görev yaptığı Rize’de hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda üçüncü kez cezalandırıldı. Durmuş’a, “yetkili olmadığı halde kamuoyuna bilgi veya demeç vermek” gerekçesiyle 10 ay kısa süreli durdurma ve maaş kesintisi cezası verildi.

TRAFİK İHLALLERİNİ ESPRİLİ ANLATIMIYLA TANINMIŞTI

Günlük hayatta sıkça yapılan ancak çoğu sürücünün farkında olmadığı trafik ihlallerini esprili ve sade bir dille anlatan Durmuş, kısa sürede sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Trafik bilincini artırmayı amaçlayan videoları, kullanıcılar tarafından hem eğitici hem de eğlenceli bulunuyordu.

DİSİPLİN KURULUNDAN "YETKİSİZ AÇIKLAMA" KARARI

Rize Valiliği İl Polis Disiplin Kurulu tarafından tebliğ edilen kararda, Durmuş’un basın ve sosyal medya yoluyla yetkisiz şekilde kamuoyuna açıklamalarda bulunduğu ifade edildi. Karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Eylemine uyan 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanunu’nun 8. maddesi gereğince 10 ay kısa süreli durdurma cezası verilmiştir. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında brüt maaşının 1/4 oranında kesilmesine ve özlük dosyasına 4 ceza puanı işlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

TAKİPÇİLERDEN SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Ceza kararının duyulmasının ardından Durmuş’un takipçileri sosyal medyada tepkilerini dile getirdi. Özellikle genç kullanıcılar, trafik farkındalığına katkı sağladığını savundukları paylaşımlar için "Uğraşmayın, çok seviliyor." etiketiyle destek mesajları paylaştı.

GÖREVDE YÜKSELME HAKKI DA ETKİLENDİ

Serkan Durmuş’un daha önce de benzer gerekçelerle iki kez disiplin cezası aldığı öğrenildi. Üçüncü cezanın ardından görevde yükselme hakkının da sınırlandığı belirtildi. Disiplin kurulunun aldığı kararın, 60 gün içinde yargıya taşınabileceği bildirildi.

