Soykırım ve trajediye dikkat çekmek için İngiltere’den yola çıkan aktivist Ruth Herbert, Avrupa ve Balkanları aştı. Yedi aylık büyük yolculuk cumartesi İstanbul’da tamamlanacak.

İngiliz aktivist Ruth Herbert, “Filistinliler için Tıbbi Yardım” (MAP) kuruluşu adına bağış toplamak maksadıyla Birleşik Krallık’tan İstanbul’a yürüyor. Evinden 2 Mayıs 2025’te yola çıkan 52 yaşındaki Herbert, İngiltere, Fransa, İsviçre, İtalya, Slovenya, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’ı geçerek Türkiye’ye ulaştı.

Herbert “Filistin için Büyük Yürüyüş” adını verdiği ve 7 aydır devam ettiği yürüyüşünü, yarın İstanbul’da sona erdirecek. Şu ana kadar yaklaşık 50 bin İngiliz sterlini bağış toplayan Herbert “Filistinlilerin yaşadığı acıyı görmek ve bir şeyler yapmak istedim. Gösterilere katılmak oldukça yaygındı ama bunun yeterli olmadığını hissettim” dedi.

Ruth Herbert, Filistin için uzun soluklu mücadele çağrısı yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: Çünkü her direniş, her mücadele zamanı gerektirir. Uzun soluklu olmalı, çaba harcamalıyız. Yolculuğun fi ziki açıdan zorlu geçtiğini dile getiren Herbert, 12 ülkeden geçtiğini, yol boyunca ücretsiz yemek, konaklama gibi çok sayıda cömert davranışa şahit olduğunu aktardı.

SEVDA KILIÇ

