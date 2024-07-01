Film gibi olay! Çatıdan düştü, havada asılı kaldı... Tutunduğu ip hayatını kurtardı

Kağıthane'de boru döşemek için hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıya çıkan 60 yaşlarındaki adam, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Düşerken bir ipe tutunan ve iki duvar arasında havada asılı kalan adamı görenler şaşkına döndü.

İstanbul Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde bir binanın çatısına boru döşemek için çıkan 60 yaşlarındaki Hakkı isimli adam tamirata başladı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıya çıkan adamın bir anda ayağı kayınca korku dolu anlar yaşandı.

Dengesini kaybederek aşağıya düşen adam, bir ipe tutunarak kendisini iki duvar arasına sıkıştırdı.

HAVADA ASILI GÖREN TELEFONUNA SARILDI

Talihsiz adamın bağırarak yardım istemesi üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, adamı kurtarmak için çalışmalara başladı. Yan dairenin penceresinden müdahale eden ekipler, adamı güç bela kurtardı.

Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ise o anları telefonları ile kayda aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.