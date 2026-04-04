Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ve şehrin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyan Kurumcu Şelalesi, iki yıllık kuraklığın ardından bu yıl etkili olan bol yağışlarla yeniden gürül gürül akmaya başladı; ancak bölge halkı artan ziyaretçi ilgisiyle birlikte gelen çöp sorununa karşı tepkili.

Ankara, sadece bürokrasinin ve siyasetin değil, doğanın da merkezi olduğunu Kurumcu Şelalesi’nin büyüleyici uyanışıyla bir kez daha kanıtlıyor. Kızılcahamam ilçesinde yer alan ve doğallığını büyük ölçüde koruyan alanlar, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kurumcu köyü sınırları içerisinde bulunan Kurumcu Şelalesi ve çevresindeki göl olarak öne çıkıyor. Şehrin gürültüsünden uzak, sakin ve huzurlu bir atmosfer sunan bölge, sahip olduğu yapısı, temiz havası ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerine adeta görsel bir şölen sunuyor. Şelalenin oluşturduğu doğal gölet ve çevresindeki yeşil alanlar dört mevsim farklı güzellikler sunarken, ilkbahar ve sonbahar aylarında renk cümbüşüyle öne çıkıyor. Bölge, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için önemli bir alternatif oluşturuyor. Henüz geniş kitleler tarafından bilinmeyen Kurumcu Şelalesi, Ankara'nın en büyük şelalesi olma özelliğine sahip.

Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi: Kurumcu Şelalesi doğaseverleri bekliyor

"BU SENE YAĞMUR BOL YAĞDI, GÖLLER DOLDU, KURUYAN ŞELALE AKIYOR"

Kurumcu Şelalesi'nin geçtiğimiz yıllara kıyasla daha iyi bir durumda olduğunu ve gür bir şekilde aktığını belirten Kurumcu köyü muhtarı Şerafettin Üçpınar, "Bu sene yağmur bol yağdı, göller doldu, kuruyan şelale akıyor. Şelale geçen sene akmadı, bu sene akıyor. Su bol, yağmur bol. Geçen sene kuraklık vardı, bu sene iyi. Ankara'dan gelenlerle ilgili şikayetimiz var. Yiyorlar, içiyorlar, çöplerini atıyorlar. Şelalemiz var, ormanımız var. Bu şelale önceden devamlı akıyordu. 2 senedir akmıyordu. Bu sene iyi. Bu sene kesilmez, 1 ay akar. Suyu yaz ayında sebzeler için kullanıyoruz" diye konuştu.

