Antalya Gazipaşa’da Meteoroloji Müdürü Ömer Din, evinde Galatasaray-Juventus maçını izlediği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Din’in cenazesinin memleketi Tokat’ta toprağa verileceği öğrenildi.

63 yaşındaki Ömer Din'in, meteoroloji lojmanındaki evinde gece saatlerinde karşılaşmayı takip ederken fenalaştığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Din'in vefat ettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve doktorun yaptığı incelemede, Ömer Din'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildiği bildirildi.

Galatasaray maçını izlerken fenalaştı, kurtarılamadı

Ömer Din'in cenazesinin memleketi Tokat'a gönderileceği, yarın öğle namazını müteakip Tokat'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası