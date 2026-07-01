Gazetemiz gündeme getirmişti... Türkiye’nin baklava hamlesi dünyada büyük yankı buldu
Türkiye ile Azerbaycan’ın baklavayı UNESCO “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsilî Listesi”ne kaydettirmek için sunduğu müşterek dosya, gündeme bomba gibi düştü.
- Türkiye'nin baklava için yaptığı başvuru Türk, Yunan, Rus ve Arap medyasında yer aldı.
- Yunanistan'daki haberlerde, Türk girişiminin Osmanlı mirasını koruma çabasının bir parçası olduğu belirtildi.
- Baklavanın UNESCO listesine eklenip eklenmeyeceğine dair nihai karar, Çin'de yapılacak 21. UNESCO Hükûmetlerarası Komite Toplantısı'nda verilecek.
- Horon da Türkiye ve Yunanistan arasında tekrar tartışma konusu oldu.
- Yunan basını, Türkiye'yi horonu sahiplenmekle suçlayarak dansın antik dansları olduğunu iddia etti.
Türkiye gazetesinin özel haberiyle ilk defa duyurduğu gelişme, Türk basınının yanı sıra Yunan, Rus ve Arap medyasında yer buldu. Haber “Türkiye ve Azerbaycan güçlerini birleştirdi” cümlesi öne çıkarılarak verildi. Baklavayı sahiplenen Yunanistan’da çıkan haberlerde ise “Türk tarafının bu girişimi, ulusal ve Osmanlı mirasının bir parçası olarak gördüğü ürün ve uygulamaları uluslararası alanda korumaya yönelik daha geniş bir çabanın devamıdır” denildi.
Baklavanın söz konusu listeye eklenip eklenmeyeceğine dair nihai karar, 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek olan 21. UNESCO Hükûmetlerarası Komite Toplantısı’nda verilecek.
HORON DA TARTIŞMA KONUSU
Öte yandan horon da Yunanistan ve Türkiye arasında tekrar tartışma konusu oldu. Son haberlerinde Türkiye’yi horonu sahiplenmekle suçlayan Yunan basını, dansın antik dansları olduğunu iddia etti