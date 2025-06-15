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Haberler > Yaşam > Gelibolu'da bulundu, tam 110 yıllık! İçi dolu, değeri ise bilinmiyor

Gelibolu'da bulundu, tam 110 yıllık! İçi dolu, değeri ise bilinmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gelibolu&#039;da bulundu, tam 110 yıllık! İçi dolu, değeri ise bilinmiyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de tarih ve antika meraklılarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Gelibolu Su Altı Parkı'nda, 110 yıllık dolu şişe bulundu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı himayesinde bulunan Gelibolu Su Altı Parkı'nda 110 yıllık dolu şişe bulundu. Şişe, 81 metre derinlikte Carthage batığının Alt 4. Ambarında bulundu.

Gelibolu'da bulundu, tam 110 yıllık! İçi dolu, değeri ise bilinmiyor - 1. Resim

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şişenin bulunmasıyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında "Gelibolu Sualtı Parkı'nın ne kadar önemli kültürel miraslar barındığı bir kez daha ortaya çıktı. Tarihi Alan Başkanlığı olarak araştırmaya ve bulmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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