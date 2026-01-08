Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evlenen Hasret ve Ramazan Keskin çiftinin düğününde ilginç anlar yaşandı. Damadın çocukluk arkadaşının takı yerine getirdiği hediyeyi gören şaşırdı ve telefona sarıldı.

Hasret (24) ve Ramazan Keskin (24) çifti, Adana'daki bir düğün salonunda yapılan törenle hayatlarını birleştirdi. Düğüne katılan davetlilerden klima ustası Cumali Yıldırım, çocukluk arkadaşı olan damada takı olarak klima getirdi.

Düğün için alışılmışın dışında olan hediye karşısında genç çift ve davetliler şaşırırken, o anlar kamerayla kaydedildi.

"ÇOK MUTLU OLDUM"

Damat Ramazan Keskin, takı merasiminde klimayı görünce çok şaşırdığını ifade etti. Durumdan habersiz olduğunu anlatan Keskin, şu ifadeleri kullandı:

"Düğünümde hiç beklemediğim bir şekilde arkadaşım bana klima hediye etti. Normalde para bekliyordum ama kendisi klima getirdi. Evimde zaten klimam yoktu, bunu arkadaşım da biliyordu. Kendisi bu işle meşgul olduğu için bana böyle bir hediye verdi. Normalde düğünde takılan takıları bozdurup klima almayı düşünüyordum ancak arkadaşım takınca buna gerek kalmadı, çok mutlu oldum."

"UNUTULMAZ BİR AN OLDU"

Çifte klima hediye eden Cumali Yıldırım da arkadaşına unutulmaz bir an yaşatmak istediğini belirtti. Çocuklarına güzel bir anı bıraktıklarını anlatan Yıldırım, "Kimse böyle bir şeyi beklemiyordu. Klimayı takınca salondakilerin hepsi şaşırdı. Herkes ilk defa böyle bir şey gördüğünü söyledi. Bizim için unutulmaz bir an oldu." dedi.



