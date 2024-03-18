Genç kızın şüpheli ölümü! Cansız bedeni deniz kenarında bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde deniz kenarında 19 yaşındaki genç bir kızın cansız bedeni bulundu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde deniz kenarında cansız beden gören vatandaşlar durumu yetkililere iletti. Olay yerine gelen ekipler, cansız bedeni bulunduğu yerden çıkardı.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Cesedin, 19 yaşındaki Rezzan Yel isimli genç kıza ait olduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız beden Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

'İNTİHAR' ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Genç kızın Kahramanmaraşlı bir depremzede olduğu öğrenilirken, intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.