Genç kızın şüpheli ölümü! Cansız bedeni deniz kenarında bulundu
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde deniz kenarında 19 yaşındaki genç bir kızın cansız bedeni bulundu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde deniz kenarında cansız beden gören vatandaşlar durumu yetkililere iletti. Olay yerine gelen ekipler, cansız bedeni bulunduğu yerden çıkardı.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Cesedin, 19 yaşındaki Rezzan Yel isimli genç kıza ait olduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız beden Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
'İNTİHAR' ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Genç kızın Kahramanmaraşlı bir depremzede olduğu öğrenilirken, intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı