Şanlıurfa'da her yıl sadece nisan ve mayıs ayında ilkbahar yağışlarıyla ortaya çıkan ve görüntüsü patatesi andıran keme mantarı, bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle haziranda da tezgahlarda bulunmaya başladı. Satıcılar, kilosu 2 bin lira olan keme mantarı için taleplere yetişemediklerini söyledi.

Yer altında yetişen ve görüntüsü patatese benzeyen keme, dağlık bölgelerde yağışlara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Köylüler tarafından toplanan ürün, tezgahlarda satışa sunuluyor.

KİLOSU 2 BİN TL

Kilosu kalitesine göre 1000 ile 2 bin TL arasında değişiklik gösteren keme, yüksek fiyatına rağmen yoğun talep görüyor.

Gören patates sanıyor! Sadece nisan ve mayısta çıkıyor: Kilosu 2 bin TL, taleplere yetişemiyorlar

FİYATINA BİLE BAKMIYORLAR

Toplandıktan sonra tezgahlarda satışa sunulan keme mantarı, lokantacılar tarafından alınarak keme kebabı yapılıyor. Kebap ustaları bu özel mantarı etle karıştırıp şişe dizerek özenle pişiriyor. Keme kebabı, közlenmiş biber ve yeşil soğanla servis ediliyor. Damak çatlatan lezzeti, haziran ayında da menülerde gören vatandaşlar fiyatına bakmaksızın tadabilmek için mekanlara koşuyor.

BİRÇOK İLE GÖNDERİLİYOR

Keme mantarı satıcısı Ahmet Fadıl, "Keme mantarının suyu göze faydalıdır. Göze damlatıldığı zaman çok fayda sağlar. Tadı çok güzel ve yüksek proteinlidir. Fiyatı 1000 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar devam ediyor. Bu keme mantarını genellikle lokantacılar alıyor. Şanlıurfa'dan kargoyla İstanbul'a, Adana'ya, Mersin'e keme mantarını gönderiyoruz" diye konuştu.

Gören patates sanıyor! Sadece nisan ve mayısta çıkıyor: Kilosu 2 bin TL, taleplere yetişemiyorlar

"ŞİFALI BİR MANTAR"

Müşterilerden Halil Çalışkan, "Bu keme mart ve nisan aylarında boş arazilerde ortaya çıkan patates görünümlü şifalı bir mantar türüdür. Bundan kebap yapılıyor, ilaç yapılıyor. Çok faydalı olan bir besin olduğu için biz de gelip aldık" dedi.

"TADI ÇOK GÜZEL"

Mehmet Barış Yavuz ise "Bizim için bu vazgeçilmez bir üründür. Zırhla kıyılmış etle karıştırıp kebap yapıyoruz. Akşam yemeklerinde, parça etle birlikte pişirip pilavla beraber tüketiyoruz. Öğle yemeklerinde yumurta ile pişirip yiyoruz. Tadı çok güzel herkesin denemesini isterim. Ben 1500 liraya aldım. Yarım kilosunu kebap diğer yarım kilosunu ise kavurma yapacağım" ifadelerini kullandı.

Gören patates sanıyor! Sadece nisan ve mayısta çıkıyor: Kilosu 2 bin TL, taleplere yetişemiyorlar

"TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ"

Kebap ustası Ümit Bozkurt ise şunları söyledi:

"Keme kebabının iki aylık ömrü vardır. Nisan ve mayıs ayıdır. Bahar aylarının vazgeçilmez yiyeceğidir. Keme kebabı şifa deposudur. Şu anda taleplere yetişemiyoruz. Turistlerin de ilgisi yoğun oluyor. Yağmurlu havalarda şimşek çakması ile meydana gelen keme mantarını, arazilerde topladıktan sonra buraya getirip kebap yaparız. İki şekilde kebabını yapıyoruz, biri tike diğeri ise haşhaş şeklinde olanıdır. Yanında garnitür olarak yeşil soğan, limon, biber ve köz domates servis ediliyor. Yanında isteyen nane ve maydanoz da tüketebiliyor. Bu kebap Şanlıurfa gastronomisinde tescillenmiş bir kebap çeşididir"

Lokanta işletmecisi Necip Özbek ise, "İnanılmaz bir taleple karşı karşıyayız. Tabi çok pahalı bir ürün, bunun şu anda fiyatı bin 500 ile 2 bin TL arasındadır. Yani 2 aylık kısa bir süre içerisinde tüketildiği için bazen taleplere yetişemiyoruz. Şanlıurfa'ya gelen turistleri de yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu keme kebabı, ender bulunan bir ürün olduğu için bazen taleplere maalesef yetişemiyoruz" dedi.

Keme kebabını ilk defa tüketen müşteriler de tadının çok güzel olduğunu belirterek herkesin tatması tavsiyesinde bulundu.

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