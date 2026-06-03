Türkiye otomobil pazarında daralma sürerken, SUV modeller liderliğini pekiştiriyor. ODMD'nin Ocak-Mayıs 2026 verilerine göre, pazar payını yüzde 68,2'ye çıkaran SUV'lar satılan her 100 araçtan 68'ini oluşturdu. Toplamda 230 bin adedi aşan SUV satışlarında zirvenin sahibi ise 12 bin 451 adetle Toyota C-HR oldu. Onu sırasıyla Renault Duster ve Volkswagen Taigo izledi. Yerli elektrikli SUV Togg T10X ise listede 4. sırada yer aldı.

Otomobil satışları gerilemeye devam etse de SUV modelin payı hızla artıyor. Peki Türkiye’de 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Mayıs ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Mayıs döneminde 356.256 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yine SUV otomobiller oldu.



Mayıs ayında satılan SUV modellerin pazar payı yüzde 68,2 oldu. Yani satılan her 100 otomobilden 68’si SUV oldu.



Mayıs ayında satılan 65.386 araçtan 44.622 adedi SUV oldu. Yılın geneline baktığımızda ise satılan 356.256 otomobilden 230.921 adedi SUV oldu.

TOYOTA C-HR 2026

TÜRKİYE’NİN EN ÇOK SATILAN SUV’LARI HANGİLERİ?

İşte Ocak-Mayıs döneminde ülkemizde en çok satılan SUV modelleri ve satış rakamları…

MODEL MAYIS OCAK-MAYIS 1. TOYOTA C-HR 1.366 12.451 2. RENAULT DUSTER 2.400 10.370 3. VOLKSWAGEN TAIGO 2.090 10.079 4. TOGG T10X 1.832 9.070 5. PEUGEOT 2008 1.503 9.023 6. KIA SPORTAGE 1.681 7.491 7. PEUGEOT 3008 1.064 7.210 8. VOLKSWAGEN TIGUAN 1.120 6.935 9. HYUNDAI BAYON 1.722 6.753 10. NISSAN QASHQAI 1.871 6.660 11. KG MOBILITY TORRES 1.037 6.607 12. FIAT EGEA CROSS 883 6.360 13. CHERY TIGGO 7 1.692 6.199 14. OPEL FRONTERA 1.125 6.186 15. HYUNDAİ TUCSON 892 5.885 16. MINI COUNTRYMAN 1.244 5.557 17. CİTROEN C3 AİRCROSS 384 5.272 18. RENAULT AUSTRAL 1.034 4.911 19. VW T-CROSS 973 4.457 20. PEUGEOT 408 848 4.375

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