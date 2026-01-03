Türkiye’nin bir çok şehrinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Şehirlerdeki en yüksek kar kalınlıkları da belli olurken Düzce, 224 santim ile Türkiye’nin en yüksek kar kalınlığı olan ili oldu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerinden derlenen bilgilere göre Düzce’nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası, Türkiye’nin en yüksek kar kalınlığına ulaşan yeri oldu.

Gözler Doğu illerindeydi! En yüksek kar kalınlığı Düzcede ölçüldü

DOĞU İLLERİNİ SOLLADI

224 santimetre yükseklik ile birinci sıraya çıkan Kardüz Yaylasını, 210 santim ile Bolu Kartalkaya, 208 santim ile Erzurum Palandöken, 205 santim ile Van Bahçesaray Karabat tepesi, 193 santim ile Hakkari, 179 santim ile Bitlis, 178 santim ile Rize Güneysu Handüzü yaylası, 175 santim ile Karabük, 157 santim ile Rize Çamlıhemşin Palovit yaylası, 148 santim ile Kars Sarıkamış, 146 santim ile Bitlis Tatvan ve 145 santim ile Hakkari Yüksekova takip ediyor.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ BELLİ OLDU

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre günün en düşük sıcaklığı da Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Göle ilçesi gece sıfırın altında 39,7 dereceyi gördü.

