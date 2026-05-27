Elazığ’daki kurban pazarında besiciler için bayram mesaisi zorlu geçiyor. Gün boyu pazarlık yapan üreticiler, gece olunca hayvanları zarar görmesin diye çadırların önünde, arabalarda sabahlıyor, evden getirdikleri domates salatalıkla karınlarını doyurup emeklerini korumak için nöbet tutuyor.

Kurban Bayramı başlarken, Elazığ’da kurulan hayvan pazarında yetiştiricilerin uykusuz ve zorlu mesaisi gece karardığında da hız kesmiyor.

Türkiye’nin dört bir yanından kente gelen üreticiler, aylarca gözü gibi bakıp büyüttükleri kurbanlıkları satabilmek için pazar alanında adeta hayat mücadelesi veriyor.

GÜNDÜZ AYRI MESAİ GECE AYRI

Bayram yaklaşırken hareketliliğin arttığı pazarda, vatandaşlar gece saatlerinde de kurbanlık almak için besicilerle pazarlık yapmayı sürdürüyor. Gün boyu satış yapan üreticiler ise yoğunluğun azalmasının ardından çay demleyip yanlarında getirdikleri yiyeceklerle karınlarını doyurarak dinlenmeye çalışıyor.

Gün boyu pazarlık, gece boyu nöbet: Kurbanlıkların başında uykusuz bekleyiş

"24 SAATTİR UYUMUYORUM"

Bazı besiciler araçlarında uyurken, bazıları ise hayvanlarının zarar görmemesi için sabaha kadar nöbet tutuyor. Hayvanlarının başından ayrılmayan üreticiler, emeklerinin karşılığını almak için gece gündüz mücadele ediyor.

Kurban satıcısı Yılmaz Uygur, yaşadıkları zorlu süreci anlatarak, "Dünden beri 24 saattir yatmamışım. Gerçekten başım patlıyor. Hayvanlarımın başında bekliyorum çünkü çok büyük emek sarf etmişim. Bunlar benim ve çocuklarımın geleceği. Gerekirse içlerinde yatıyorum zarar gelmesin diye. Bu hayvanları çok seviyorum. Sabaha kadar etraflarında dönüyorum, onlar bana ben onlara bakıyorum. Bazen arabada yatıyorum yine de uykum gelmiyor. Bazen köpekler geliyor onları kovalıyorum. Domates ve salatalık getirmişim, onlarla idare ediyorum" dedi.

