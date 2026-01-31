Diyarbakır'da lokanta sahibi Şaban Yakşi, 12 yıl önce oğlunun verdiği 8 adet pirana balığını günde 2-3 porsiyon kelle paça, dil ve işkembeyle beslediğini söyledi.

Diyarbakır'da yaklaşık 76 yıldır hizmet veren lokantada 12 yıldır pirana balığı besleniyor. İşletme sahibi Şaban Yakşi, tehlikeli olan bu balık türünü özel yemlerinin yanı sıra günde 2-3 porsiyon kelle paça, dil ve işkembeyle besliyor.

1950'den bu yana babadan kalan mesleğini sürdürdüğünü belirten Yakşi, 12 yıldır pirana balığı beslediklerini söyledi.

Günde 3 porsiyon kelle paça yiyorlar! 12 yıldır pirana besliyor

"PAÇA ZENGİN YEMEĞİDİR"

8 adet pirana balığının evladından kaldığını belirten Yakşi, "Müşterilerin çocukları, pirana balığı olduğu için seviyorlar. Paça zengin yemeğidir, ben de günde 2-3 porsiyon pirana balıklarıma yediriyorum" ifadelerini kullandı.

