24 Aralık 2023 16:48 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 17:07

Kore'deki Inha Üniversitesi'nde halk sağlığı araştırmacısı olan Dong-Wook Lee ve meslektaşları, 2017 yılında ulusal çapta temsili bir anket olan Beşinci Kore Çalışma Koşulları Anketi'nden çalışma çağındaki katılımcılara ilişkin verileri inceledi. Ankete göre, işe gidip gelme ile kötü ruh sağlığı arasında bağlantı bulunduğu açıklandı. Buna göre, çalışanların haftada 4 saatten fazla yolda vakit harcaması depresyona ve diğer kötü ruh sağlığı sorunlarına neden oluyor.

TRAFİK ÇİLESİ SAĞLIĞI BOZUYOR

23,000'den fazla kişi üzerinde yapılan yeni bir araştırma, bir saatten uzun süre işe gidip gelen Güney Korelilerin depresif belirtiler yaşama olasılığının, 30 dakikanın altında işe gidip gelenlere kıyasla yüzde 16 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

HAFTADA 4 SAATTEN FAZLA İŞE GİDİP GELME SÜRESİNİ AŞANLARIN PSİKOLOJİSİ BOLZULUYOR

Günlük ortalama işe gidip gelme süresi 47 dakikadır. İnsanlar 5 gün çalışıyorsa bu, haftada neredeyse 4 saatlik işe gidip gelme süresine eşittir.

Ankete katılan 23.415 kişinin dörtte biri, endeks puanlarına göre depresif belirtiler yaşadığını bildirmiştir.

ÖZEL HAYATA ZAMAN AYIRILAMIYOR

Araştırmacılar, Korean Biomedical Review'a verdikleri demeçte, "Ayıracak daha az zamanı olan insanlar, stresi azaltmak ve uyku, hobiler ve diğer faaliyetler yoluyla fiziksel yorgunlukla mücadele etmek için zaman sıkıntısı çekebilir" dedi.

Analiz yaş, haftalık çalışma saati, gelir, meslek ve vardiyalı çalışma gibi kişinin ruh sağlığını etkileyebilecek faktörlere göre ayarlanmış olsa da, aile geçmişi gibi depresif belirtiler için birçok bireysel risk faktörü hesaba katılamamıştır.

BİSİKLETLE İŞE GİTMEK RUH SAĞLIĞINI İYİLEŞTİREBİLİR

Kore ulusal anket verileri, işe gidip gelenlerin kullandıkları ulaşım türlerini de belirtmemiştir. Ancak, 2018 yılında Birleşik Krallık'ta yaklaşık 4.500 katılımcıyla yapılan bir araştırmaya göre, araç kullanmak yerine bisiklete binmek ya da yürümek gibi aktif ulaşım araçlarına yönelmek işe gidip gelenlerin ruh sağlığını iyileştirebilir.

BAZI ÇALIŞANLAR İSE TRAFİKTE GEÇİRİLEN SÜREDEN MEMNUN

Daha uzun bir işe gidip gelmenin göz ardı etmememiz gereken bazı olası artıları da vardır: bazı yolcular eve uzun yolculuklarını 'kapanmak' veya işten kopmak için iyi bir zaman olarak tanımlamaktadır.

Kore'deki anketin, çalışma şeklimizde dramatik bir değişime neden olan pandemiden önce yapıldığını da belirtmek gerekiyor.

BELİRTİLER DÜŞÜK GELİRLİ KİŞİLERDE DAHA FAZLA

Araştırmacılar, "Uzun işe gidip gelme süreleri ile kötüleşen depresif belirtiler arasındaki ilişki, düşük gelirli çalışanlar arasında daha güçlü bulunmuştur" diyor.

"Ancak, evden çalışmaya geçiş beyaz yakalı ve yüksek gelirli çalışanlar arasında düşük gelirli çalışanlara kıyasla daha hızlı gerçekleşiyor"