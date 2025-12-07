Konya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğunu duyan vatandaşlar, soluğu Alacabel'de aldı. Bölgeye gelen aileler kartopu oynarken, bol bol da fotoğraf çekti.

Yurdun batısında dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sıcaklıklarda yaşanan keskin düşüşle yerini birçok kentte kar yağışına bıraktı.

Haberi alan oraya koştu! Beyaz örtünün keyfini böyle çıkardılar

ALACABEL'E AKIN ETTİLER

Konya'nın Seydişehir-Antalya kara yolu Alacabel mevkiinde etkili olan kar yağışının durmasının ardından Seydişehir ve Manavgat ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek kar görmek için Alacabel bölgesine akın etti.

Bölgeye gelen ailelerin kimisi kartopu oynayarak kardan adam yaptı, kimisi de bol bol fotoğraf çekti.

"SABAH YOLA ÇIKTIK GELDİK"

Manavgat'tan kızları ile birlikte Alacabel'e gelen Mükremin Topal, dünden beri sağanak yağış olduğunu söyleyerek "Alacabel'de kar yağdığını duyduk. Çocuklarla bugün sabah yola çıktık geldik. Güzel bir gün, eğlenceli bir gün. Zaten benim tek zaafım kar" dedi.

Haberi alan oraya koştu! Beyaz örtünün keyfini böyle çıkardılar

Haberle İlgili Daha Fazlası