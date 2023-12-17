Hamile koyun yavrusunun kalp atışlarını dinledi... İşte yürek ısıtan görüntü

17 Aralık 2023 16:05 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 16:11

Editör: Hilal Bardakcı / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde faaliyet gösteren bir veteriner kliniğine tedavi amacıyla götürülen hamile koyunun, ultrason ile bebeği görüntülendi. Hamile koyunun karnındaki yavrusunun kalp atışını dakikalarca kımıldamadan dinlemesi kameraya yansıdı. O anlar ise veteriner kliniği çalışanları tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Koyunun ultrasondan çıkan ses dalgalarını yerinden kımıldamadan dinlediğini söyleyen klinik sahibi veteriner Muhammed Coduroğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu. Coduroğlu, "Birkaç gün önce kliniğimize muayene edilmek üzere bir koyun geldi. Bu koyun yeni alınmış. Aldıklarında da biraz yemede ve içmede problem yaşadığı için koyunu muayene ettirmek istemişler. Bize geldiklerinde koyunumuzu muayene ettik, aynı zamanda gebeliğinden şüphelendiğimiz için gebelik muayenesi de yaptık." dedi.

YERİNDEN BİLE KIMILDAMADI

"Gebelik muayenesi esnasında koyun, yavrusunun kalp atışlarını duyduğu an pürdikkat ultrasondan çıkan ses dalgalarını dinlemeye başladı." diyen veteriner Muhammed Coduroğlu, olayın hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Hiç kımıldamadan dakikalarca yerinde kalarak yavrusunun kalp atışlarını dinledi. Normalde hayvanları ultrason ile muayene ederken kolay kolay yerlerinde durmazlar. Ama koyun, o sesler ona tatlı geldiği için çok güzel bir şekilde yerinden kımıldamadan, herhangi bir şekilde sıkıntı oluşturmadan muayene etmemize izin verdi."