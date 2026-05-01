Hapşırma, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, nefes darlığı ile ortaya çıkan mevsimsel alerji vakaları, hava değişimi sonrasında arttı. Alerji tedavilerinin 20 gün öncesinden başlaması yönünde uyarı yapan uzman isim dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, kıştan yaza ve bahardan yaza geçiş dönemlerinde farklı polenlere bağlı olarak alerjik yakınmaların hızla arttığını belirtti.

“DUYARLILIK DEĞİŞEBİLİR”

Özlü, “Mevsimi değişir kişiden kişiye her hastada aynı olmuyor. Bazı hastalar yaz döneminde olabilir bazılarında bahar döneminde olabilir. Mevsimler alerjiler genelde polenle ilişkilidir. Ama bazen de ev tozları ya da funguslar gibi mevsimsel iklim şartlarına bağlı olarak yoğunluk değiştiği için bu tür alerjenlere karşı da semptomlar ve duyarlılık mevsimsel olarak değişebilir” dedi.

“20 GÜN ÖNCE TEDAVİYE BAŞLAMAK GEREK”

“Mevsimden 15-20 gün önce aslında alerji tedavisine başlamak ve yoğunlaştırmakta fayda var. Mevsim bittikten sonra da tedavi azaltılabilir ya da tamamen kesilebilir” diye uyaran uzman isim, pek çok alerjenden tamamen korunmanın mümkün olmadığını ifade etti.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Prof. Dr. Özlü, dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle anlattı:

Rüzgarlı havalarda daha dikkatli olmak ve dışarıya çıkmamak gerektiğini söylüyoruz. Evde de olsalar kapıyı, pencereyi açmamalarını balkona çıkmamalarını söylüyoruz. Mümkün olduğu kadar kapalı ortamda polen yükünü geçirmelerinde fayda var. Eğer dışarı çıkmak da gerekiyorsa özellikle filtreli maske dediğimiz N95 ve N97 türü takarlarsa bu polenler maskede tutulur ve kendileri açısından güvenli olur.

Alerjinin artmaması için neler yapılmalı?

Öneri Açıklama Ek Bilgi Dikkatli Olma Rüzgarlı havalarda daha dikkatli olunmalıdır. Dışarıya çıkmamak tercih edilmelidir. Ev İçi Önlemler Kapı ve pencereler kapalı tutulmalıdır. Balkona çıkılmamalıdır. Polen Yükünden Korunma Mümkün olduğu kadar kapalı ortamlarda bulunulmalıdır. Bu şekilde polen yükü azaltılır. Dışarı Çıkma Gerekliliği Dışarı çıkmak gerekiyorsa özel önlem alınmalıdır. Filtreli maske (N95 ve N97 türü) kullanılmalıdır. Maske Faydası Filtreli maskeler polenleri tutar. Kullanıcılar açısından güvenli bir ortam sağlar.

“ENFEKSİYON TETİKLİYOR”

Özlü, "Henüz kıştan kalma enfeksiyon ve bunlara bağlı şikayetler tam geçmiş değil. Biz viral enfeksiyonları görmeye devam ediyoruz. İnfluenza dediğimiz grip artık yok azaldı. Diğer solunum yolu virüsleri hala yoğun olarak görülüyor. Şu anda ortaya çıkan semptomların bir kısmı alerjenlere bağlı ama bir kısmı da enfeksiyonlara bağlı. Enfeksiyon sonrası da alerjik tetikleniyor yani bu ikisi aslında bir arada da görülebiliyor. Mevsimsel alerjilerde günümüzde süre uzadı ve yoğunluk arttı” dedi.

