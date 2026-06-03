Hatay'da 21-22 Mayıs'ta etkili olan şiddetli yağışların ardından Asi Nehri'nin taşmasıyla binlerce dönüm tarım arazisi ve ev sular altında kaldı. Sel sularının çekilmesiyle Antakya, Defne ve Samandağ'da büyük hasar ortaya çıkarken, nehrin taşıdığı taşlar yüzlerce meyve ağacını söktü. İl Tarım Müdürlüğü hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, üreticiler nehir yatağının ıslah edilmesini talep ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da 21 Mayıs tarihinde akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili olmuştu. Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı.

TARIM ARAZİLERİNDEKİ HASAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Aşırı yağışların etkili olduğu, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde tarım arazileri ve evler sular altında kaldı. Aşırı yağışlarla debisi artan Asi Nehri taşarak çevresindeki tarım arazilerini sular altında bıraktı. Sel felaketinde binlerce dönüm sular altında kalırken günler sonra sel suların çekilmesiyle tarım arazilerindeki hasar ve zarar ortaya çıktı.

Hasarın boyutu günler sonra ortaya çıktı: Yüzlerce ağaç söküldü

Hatay İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, günler sonra sel sularının çekilmesiyle bölgedeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Sel felaketinin ardından Asi Nehri'nden gelen taş yığınları onlarca dönüm arazide ekili olan ağaçlara zarar verdiğini ifade eden çiftçi Semir Selvin, Asi Nehri'nin düzenli olarak ıslah çalışmalarının yapılması gerektiğini söyledi.

"NEHRİN İÇERİSİNDEKİ BÜTÜN TAŞLAR ARAZİMİZDE"

Sel felaketinin ardından onlarca dönümde ekili olan ağaçların zarar gördüğünü ifade eden çiftçi Semir Selvin, "21 ila 22 Mayıs tarihlerinde oluşan sel afetinden dolayı bu arkada gördüğünüz yaklaşık 40 dönümlük tarım arazisi maalesef çok ciddi bir zarara uğradı. O gün dinmeyen bir yağmur söz konusuydu ve iki gün boyunca çok ciddi bir yağış vardı. Komşumuzun da 20 dönümlük arazileri zarar gördü. Burası yetişmiş zeytinliklerden oluşuyordu. Yine komşumuzun tarlasında da envaiçeşit meyve ağaçları vardı. Maalesef selden dolayı burada şu anda taş yığınlarından başka bir şey kalmadı." dedi.

Hasarın boyutu günler sonra ortaya çıktı: Yüzlerce ağaç söküldü

"500 AĞACIMIZ KOMPLE SÖKÜLDÜ"

Çiftçi Selvin, "Su takriben 4 metre yükseldi. Asi Nehri içerisindeki bütün taşları buradaki araziye taşıdı, toprak diye bir şey kalmadı. Bütün toprak süpürülmüş ve nehir taşıdığı bütün taşları, arazimizde kendine yatak yapmış. Toplamda 800'e ağacımız vardı ama şimdi 500'e yakın ağacımız komple söküldü. Komşumuzda da farklı meyve ağaçları vardı. Şeftalisinden armuduna kadar ve orada da çok ciddi zarar oldu. Ağaçların çoğu devrilmiş ve etrafı naylonlarla kaplanmış." ifadelerini kullandı.

"NEHİR YATAĞININ ISLAH EDİLMESİ GEREKİYOR"

Selvin, "Gerçekten üreticiyi, emekçi insanı çok demoralize eden bir durum oldu. Bizim ilgili kurumlardan talebimiz Asi Nehri'ni, aşağı yukarı uzun zamandır bir ıslah etme çalışması yapılmamış. En büyük beklentimiz bunun daha sık aralıklarla, daha düzenli bir şekilde nehrin düzeltilmesi, yatağının genişletilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Hasarın boyutu günler sonra ortaya çıktı: Yüzlerce ağaç söküldü

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