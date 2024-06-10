Hastane tuvaletinde skandal! Kapı altından kız çocuğunun fotoğrafını çekti

Burdur Devlet Hastanesi'nde tuvalete giren 15 yaşındaki kız çocuğunun kapı altından fotoğrafını çeken hastane personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur Devlet Hastanesi'nin acil servisinde 6 Haziran günü saat 23.30 sularında meydana gelen 'taciz' olayı şehri ayaklandırdı.

Edinilen bilgiye göre; rahatsızlığından dolayı acil servise gelen 15 yaşındaki B.Ş. idrar tahlili vermek için tuvalete girdiğinde tuvalet kapısının altından birinin telefonla görüntüsünü çektiğini fark etti.

HASTANE POLİSİNE BİLDİRDİ, ŞİKAYETÇİ OLDU

Telefona vurup dışarı çıkan B.Ş., şahsı bulamayınca durumu hastane polisine bildirerek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis ekipleri hastane güvenlik kameralarını inceledi. İncelemelerde şahsın hastane su tesisatı personeli H.Y.(25) olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.