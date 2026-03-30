Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan'da hayvancılık yapan 43 üreticiye destek verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bereketli Sürüler Projesi kapsamında koyun ve koç desteği sağlanan üreticiler, hayvanlarını törenle teslim aldı. Porje kapsamında Denizli'de 572 üreticiye bin 182 koyun ve koç desteği sağlandı. Buldan ilçe merkezi ve mahallelerinden ise 43 üretici destekten faydalandı. Hayvancılığın gelişmesi anlamında verilen desteğin büyük önem taşıdığını dile getiren üreticiler, "Ülkemizin kalkınması için üretimin düşünülmesi ve kırsalda yaşayan bizim gibi vatandaşların hayvancılığa yönlendirilmesi çok önemlidir. Üreten kazanacak diyerek sözünü tutan ve bizlere bu desteği sağlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür ederiz. Bizlerde bu hayvanlardan sayılarını çoğaltarak geçimimizi sağlayacağız" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası