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Her 10 derecelik yükseliş acil vakaları dört kat artırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Her 10 derecelik yükseliş acil vakaları dört kat artırıyor

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklar acil servisi başvurularını artırdı. Göğüs hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Selda Kaya, "Hava kalitesinin düşmesiyle alerjik reaksiyonlarda da bir artış gözlemleniyor. O yüzden bu havalarda mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyoruz" dedi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ / ANKARA Son günlerde tekrar etkisini gösteren aşırı sıcaklar, özellikle akciğer sağlığını etkiliyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Uzm. Dr. Selda Kaya, hava sıcaklığındaki her 10 derecelik artışın aynı gün acil servise başvuruları dört kat artırdığını bildirdi. Kuru sıcaklığın yanı sıra nem oranlarındaki dengesizliğin de ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirten Kaya “Nem oranının çok artması ya da azalması astım, bronşit, KOAH gibi hastalıklarda şikâyetlerin artmasına sebep olabiliyor. Kişi sık nefes alıp vermeye başladığı için bu durum nefes darlığının artmasını tetikleyebiliyor” dedi.

Hiçbir hastalığı olmayan kişilerde de nefes darlığı şikâyetlerinin arttığına dikkati çeken Kaya “Nefes darlığının artmasına bağlı olarak nabız seviyesi yükselebiliyor. Kişide kalp krizi geçiriyormuş gibi bir his oluşabiliyor. Vücut en fazla yüzde 70-80 oranında bir nemi tolere edebiliyor. Kişinin belli bir hastalığı olmasa bile yüzde 90-95’in üzerindeki nem, dayanabileceği bir durum değil. Aynı şekilde kuru sıcak da kişileri bu anlamda etkileyebiliyor. Hava kalitesinin düşmesiyle alerjik reaksiyonlarda da bir artış gözlemleniyor. O yüzden bu havalarda mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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