İki haftada 6 kişi öldü, mahalleli harekete geçti! Kendi ekiplerini kurdular

Alevler bu kez Adana'da yükseldi: Söğütlü'de orman yangını!

Alevler bu kez Adana'da yükseldi: Söğütlü'de orman yangını!

Termometrelerin 40 dereceyi zorladığı Adana'da serinlemek için su kanalına giren 6 kişi boğularak hayatını kaybetti. 2 haftada 6 kişinin ölmesi ile birlikte harekete geçen vatandaşlar kendi 'cankurtaran' ekibini oluşturdu ve yüzen çocukları kurtararak tatbikat yaptı.

Yaz mevsimi yurt genelinde sıcaklık rekoru ile geldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları zorlarken, Afrika'dan gelen sıcaklar en çok Adana'yı etkiledi.

44 derece ile tüm zamanların en sıcak haziran ayının yaşandığı Adana'da şu günlerde boğulma vakaları da arttı. Son 2 haftada 6 kişi, ocak ayından bu yana ise 12 kişi serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.

6 KİŞİLİK EKİP KURDULAR

Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesinde yaşayan vatandaşlar, boğulma vakalarına karşılık kendi cankurtaran ekibini oluşturdu. Ekipte sertifikalı 6 kişi bulunuyor. Cankurtaranlar sulama kanalında bir de kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Antalya’da sertifikalı olarak cankurtaranlık yapan 21 yaşındaki Volkan Toprak, "Burada bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yüzüyor. Biz onları orada hemen uyarıyoruz, çıkın kanaldan diye. Birçok kişi boğuldu bu kanallarda. Çok şükür mahallemizin yanındaki kanalda boğulma vakası olmadı. Çünkü arkadaşlarımız yardımcı oluyor, uyarıyor. Birkaç kişiyi de boğulurken kurtardılar" dedi.

"ZEYDAN BAŞKANIMIZDAN RİCA EDİYORUZ"

"Bekçi arkadaşlarımız buralarda güvenliğini sağlayabilir" diyen Toprak, "Zeydan başkanımızdan rica ediyoruz. Kanalların belli yerinde demirleri yok. Buradan geçen kişiler düşebilir. Çocuk arabası falan geçerken düşebilir. Yani bize bir yardımcı olabilirler. Adana Büyükşehir Belediyesinden buraya destek bekliyoruz" diye konuştu.