Erzurum ulaşımına nefes aldıracak 4 tünel projesinde çalışmalar sürerken, projelerin açılış tarihleri de belli olmaya başladı. Buna göre projelerden Dallıkavak'ın 2026 yılı ortasında, Kırık ve Kop Tüneli'nin 2028’de, Çirişli Tüneli'nin ise 2029'da açılması planlanıyor. Kırık Tüneli ile Erzurum-Rize arası mesafe 60 dakika azalacak.

Dallıkavak, Kırık ve Kop Tüneli, Çirişli Tüneli'nde çalışmalar ne zaman tamamlanacak? İşte detaylar…

Karayolları 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın, projelerin güncel fiziki gerçekleşme oranları ve hedeflenen açılış tarihlerini açıkladı. Buna göre projelerden Dallıkavak'ın 2026 yılı ortasında, Kırık ve Kop Tüneli'nin 2028 ve Çirişli Tüneli'nin 2029'da açılması hedefleniyor.

KIRIK TÜNELİ

Bölge ekonomisine ve ulaşım güvenliğine nefes aldıracak, Erzurum-Rize hattının en önemli geçiş noktası olan 7 bin 100 metrelik Kırık Tüneli'nde çalışmalar sürüyor.

60 DAKİKALIK TASARRUF

Projede kazı-destek çalışmalarında yüzde 90, nihai kaplama betonunda ise yüzde 78 seviyesine ulaşıldı. Projenin 2028 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Bu tünel ile iki il arasındaki yol 33 kilometre kısalacak ve 60 dakikalık bir zaman tasarrufu sağlanacak.

KOP TÜNELİ

Erzurum-Bayburt kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde inşa edilen 6 bin 500 metrelik Kop Tüneli projesinde kazı-destek çalışmaları yüzde 80, nihai kaplama betonu imalatı ise yüzde 57 seviyesine ulaştı. Nisan ayında bile etkili olan kar ve tipi projenin tamamlanması için 2028 yılı öngörülüyor.

DALLIKAVAK TÜNELİ

Erzurum-İspir yolu üzerinde yer alan 3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli’nde kazı-destek çalışmaları yüzde 100, nihai beton kaplama ise yüzde 93 seviyesine ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, tünelin 2026 yılının ilk yarısında hizmete açılması planlanıyor.

ÇİRİŞLİ TÜNELİ

Erzurum-Bingöl yolundaki Çirişli Geçidi'ni devre dışı bırakacak olan Çirişli Tüneli'nde fiziki gerçekleşme yüzde 50 seviyesine ulaştı. 4 bin 750 metre uzunluğundaki çift tüplü tünelin 2029 yılında trafiğe açılması planlanıyor.

İşte projelerin planlanan açılış tarihleri;

Tünel Adı Uzunluk (m) Mevcut Durum (Kazı-Destek) Mevcut Durum (Nihai Kaplama) Planlanan Açılış Tarihi Özellikler Dallıkavak Tüneli 3105 %100 %93 2026'nın İlk Yarısı Çift tüplü, Erzurum-İspir yolu üzerinde Kırık Tüneli 7100 %90 %78 2028 Erzurum-Rize hattı, 33 km kısalma, 60 dakika zaman tasarrufu Kop Tüneli 6500 %80 %57 2028 Erzurum-Bayburt kara yolu, Kop Dağı Geçidi (2409 rakım) Çirişli Tüneli 4750 %50 Belirtilmemiş 2029 Çift tüplü, Erzurum-Bingöl yolu, Çirişli Geçidi'ni devre dışı bırakacak

