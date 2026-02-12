Daha önce Trabzon-Rize açıklarında mikro deprem kümesi geliştiği yönünde uyaran Prof. Dr. Osman Bektaş’tan bir uyarı daha geldi. İki il arasındaki heyelanların tektonik kaynaklı olduğunu belirten Bektaş “Sığ M3–4 depremler ve zemin büyütmesi, kritik dengedeki yamaçları harekete geçirir. M3 depremi sığ derinlikte 2 ton dinamite eşdeğer patlatmaya karşılık gelir” dedi.

Birkaç hafta önce Karadeniz’de sahil kesiminin 6,6, büyüklüğünde bir depreme hazır olması gerektiği uyarısını yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, bu kez de Trabzon ve Rize arasındaki heyelan riskine karşı uyardı.

İki ilde sessiz tehlike! 2 ton dinamitin patlamasına eş değer diyerek uyardı

“2 TON DİNAMİTE EŞDEĞER”

Trabzon-Rize sahilindeki heyelanların asıl nedeninin tektonik olduğunu belirten Bektaş, “Sığ M3–4 depremler ve zemin büyütmesi, kritik dengedeki yamaçları harekete geçirir. M3 depremi sığ derinlikte 2 ton dinamite eşdeğer patlatmaya karşılık gelir” dedi.

İki ilde sessiz tehlike! 2 ton dinamitin patlamasına eş değer diyerek uyardı

“TEK BAŞINA SEBEP DEĞİL”

Aktif fayların bölgeyi yükselttiğini ifade eden Bektaş, sosyal medya hesabından bir harita paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

Trabzon-Rize sahilindeki heyelanların esas nedeni aslında tektoniktir. Aktif faylar bölgeyi yükseltir, kayaları kırar, yamaçları dikleştirir. Bu yüzden toprak, kaya zaten hassas ve kırılgandır. Şiddetli yağış heyelanı tetikler ancak tek başına sebep değildir. Şiddetli yağış heyelanı tetikler ancak tek başına sebep değildir. Sığ M3–4 depremler ve zemin büyütmesi, kritik dengedeki yamaçları harekete geçirir. M3 depremi sığ derinlikte 2 ton dinamite eşdeğer patlatmaya karşılık gelir. Sonuç: Heyelan sahalarının hareketlenmesinde ve kaya düşmelerinde yağış ve fay etkisi birlikte çalışır.

İki ilde sessiz tehlike! 2 ton dinamitin patlamasına eş değer diyerek uyardı

“DEPREM KÜMESİ BÜYÜYOR” DEMİŞTİ

Bektaş, 3,8 büyüklüğündeki Trabzon depremi sonrasında da bir uyarı yapmıştı. “Trabzon'un depremselliği 6 Şubat 2023 depremleriyle arttı” diyen Bektaş, şöyle uyarmıştı:

2023 yılı Kandilli verilerine göre Trabzon-Rize açıklarında bir mikro deprem kümesi gelişmiştir. 2024 yılında ise 4,8 Rize-Çamlıhemşin depremi ve onu izleyen Arhavi heyelanı oluştu. 2025’de Trabzon açıklarındaki3,2-3,5 depremleri bu kümeyi daha da büyüttü. 2026’da aynı küme 3,8 ile büyümeye devam ediyor.

Prof. Dr. Osman Bektaş

BÖLGEDE HEYELANLAR ARTTI

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kaymaklı Mahallesi’nde 2009’da toprak ve taş kütlelerinin evin üzerine düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, bazı evlerde hasar oluşmuştu. Kaya düşmelerinin sürdüğü alan, 2013 yılında afet bölgesi ilan edilmişti. Aynı bölgede 2016 yılında da yamaçtan kopan kayalar nedeniyle 1 kişi yaralanmış, 2 ev hasar görmüştü.

İki ilde sessiz tehlike! 2 ton dinamitin patlamasına eş değer diyerek uyardı

Riskin ardından yamaçlar mercek altına alınmıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı iş birliğinde bölgede "Kaya Düşme Islah" çalışmaları başlatılmıştı.

Yaklaşık 1 ay önce Trabzon’un Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunda sağanak yağış sonrasında heyelan meydana gelmişti. Heyelan sonucu karayolu ulaşıma kapanmış, çalışmaların ardından tek şeritten yol kontrollü olarak ulaşıma açılmıştı.

İki ilde sessiz tehlike! 2 ton dinamitin patlamasına eş değer diyerek uyardı

Haberle İlgili Daha Fazlası