İlkbaharda bir ilçe beyaza büründü
Konya'nın Hadim ilçesi, ilkbaharın ilk ayının sonlarında etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Özetle Dinleİlkbaharda bir ilçe beyaza büründü
10 dk önce
Konya'nın Hadim ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, ekipler yolları açık tutmak için çalışma başlattı.
Konya'nın Hadim ilçesi yoğun kar yağışı aldı.
- Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.
- Belediye ve kara yolları ekipleri, yolların açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Konya'nın Hadim ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız devam etti. Kar, ilçe genelinde etkileyici manzaralar oluşturdu.
ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI
Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar yağışının etkili olduğu ilçede, ulaşımda aksamalar yaşandı.
Belediye ve kara yolları ekipleri, yolların açık kalması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.
