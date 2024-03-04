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İngilizler seçti! İşte Türkiye'de ziyaret edilecek en iyi 7 şehir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İngilizler seçti! İşte Türkiye&#039;de ziyaret edilecek en iyi 7 şehir

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere merkezli The Independent sitesi, Türkiye'de ziyaret edilecek en iyi 7 şehri sıraladı. İşte Cennet vatanımızın ziyaret edilecek en iyi 7 şehri. Listedekiler şaşırtacak.

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan Türkiye, güzel kıyı bölgeleri, ünlü tarihi mekanları ve tatil beldeleriyle hayranlık uyandırıyor. İngiltere merkezli The Independent sitesi ülkemizde ziyaret edilecek en iyi 7 şehri sıraladı.

ÇEŞİTLİLİKLER AZ BİLİNİYOR

Site Türkiye'nin iyi bir tatil destinasyonu olduğunu, ancak şehirlerdeki çeşitliliğin daha az bilindiğine vurgu yaparak ayrıntılı bir liste hazırladı.

İngilizler seçti! İşte Türkiye'de ziyaret edilecek en iyi 7 şehir - 1. Resim

BÜYÜK VE ETKİLEYİCİ

Türkiye'yi büyük ve etkileyici olarak niteleyen sitenin yazarı, okuyucularına bir sonraki Türkiye maceralarını planlamalarına yardımcı olmak için en iyi şehirleri bir araya getirdi.

İSTANBUL

İngilizler seçti! İşte Türkiye'de ziyaret edilecek en iyi 7 şehir - 2. Resim

ANTALYA

İngilizler seçti! İşte Türkiye'de ziyaret edilecek en iyi 7 şehir - 3. Resim

BODRUM

İngilizler seçti! İşte Türkiye'de ziyaret edilecek en iyi 7 şehir - 4. Resim

ANKARA

İngilizler seçti! İşte Türkiye'de ziyaret edilecek en iyi 7 şehir - 5. Resim

İZMİR

İngilizler seçti! İşte Türkiye'de ziyaret edilecek en iyi 7 şehir - 6. Resim

EDİRNE

İngilizler seçti! İşte Türkiye'de ziyaret edilecek en iyi 7 şehir - 7. Resim

MARMARİS

İngilizler seçti! İşte Türkiye'de ziyaret edilecek en iyi 7 şehir - 8. Resim

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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