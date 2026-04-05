Anadolu Ajansı • İstanbul
İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Göz gözü görmüyor
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Şehrin simgelerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, sis bulutları arasında adeta kayboldu.
İstanbul'da özellikle yüksek kesimler, İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sis yoğunlaşıyor.
Megakentte, Avrupa ile Anadolu yakasının neredeyse tamamında sis nedeniyle görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.
BİRÇOK İLÇEDE GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİ
Sultangazi, Arnavutköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Çekmeköy'de sis nedeniyle yüksek binaların üst katları görünmez hale geldi.
İstanbul Havalimanı yolu üzerinde yoğun sis nedeniyle araç sürücüleri zaman zaman trafikte dörtlü ikaz lambalarını yakarak kontrollü ilerledi. Boğaz hattındaki tarihi yapılarla köprüler de sis altında kaldı.
