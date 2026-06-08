İstanbul Küçükçekmece'de metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Binadan 1 kişi kendi imkanıyla çıkarken 2 kişi ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de, Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta bulunan metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

İstanbul Küçükçekmece'de metruk bina çöktü!

3 KİŞİ YARALANDI

Binadan bir kişi kendi imkanlarıyla çıkarken 2 kişi ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılar Muhammet T, Recep T. ve Murat T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AFAD ekiplerinin kısmen çökme yaşanan binadaki çalışmaları sürüyor.

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