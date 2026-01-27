İstanbul’da 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz İbişler’den 3 gündür haber alınamıyor. Mecidiyeköy’den Alibeyköy’e gitmek üzere yola çıkan İbişler’in bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul’da üniversite öğrencisi Deniz İbişler’den 3 gündür haber alınamıyor. Polis ekipleri, ailesi ve yakınları genç öğrencinin bulunması için çalışmalarını sürdürürken, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ‘yardım’ çağrısı yapıldı.

EVİNE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞTI

25 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz İbişler, 24 Ocak 2026 gecesi Mecidiyeköy’den M7 metro hattını kullanarak Alibeyköy’deki evine gitmek üzere yola çıktı. Bu saatten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine kayıp başvurusu yapıldı. İbişler’in bulunması için emniyet birimleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

