Bolu’da kendisinden gece boyunca haber alınamayan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Erencan Fiş, ailesinin telefonundaki konum uygulamasıyla sayesinde bulundu. Adrese giden aile korkunç bir manzara ile karşılaştı. Talihsiz genç kurtarılamadı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayıp oğullarını konum takibi ile buldular! Gördükleri manzara dünyalarını başlarına yıktı

SABAHA KADAR GÖREN OLMADI

Kaza, Yeni Güney Çevre Yolu'nda Kasaplar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Erencan Fiş (19) idaresindeki plakasız motosiklet, yol kenarındaki kaldırıma çarparak orta refüje uçtu. Gece saatlerinde kimsenin fark etmediği kazada yaralanan Erencan Fiş, sabaha kadar kaza yaptığı noktada kaldı.

ACI MANZARAYI İLK AİLESİ GÖRDÜ

Gece saatlerinden itibaren ailesinin ulaşamadığı Erencan Fiş için yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde bir yakınının kullandığı konum uygulamasıyla Erencan Fiş’in yeri tespit edildi. Konuma giden aile acı manzara ile karşılaştı. Erencan Fiş’in cansız bedenini bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Erencan Fiş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fiş’in cansız bedeni, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

