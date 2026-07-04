İstanbul Kadıköy'de bir sürücü, otomobiliyle cadde üzerindeki motosiklet galerisine daldı. Kazada sürücü yaralanırken, galeride maddi hasar oluştu.

Bu sabah saat 08.20 sıralarında Kadıköy Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi üzerinde; iddiaya göre, kadın sürücünün kullandığı 34 LE 5241 plakalı Wolksvagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte cadde üzerinde bulunan bir motosiklet galerisine daldı.

HASTANELİK OLDU

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet galerisinde büyük çapta hasar oluştu.

İstanbulun göbeğinde aracıyla galeriye daldı!

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

İstanbulun göbeğinde aracıyla galeriye daldı!

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