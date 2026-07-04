İhlas Haber Ajansı
İstanbul'un göbeğinde aracıyla galeriye daldı!
İstanbul Kadıköy'de bir sürücü, otomobiliyle cadde üzerindeki motosiklet galerisine daldı. Kazada sürücü yaralanırken, galeride maddi hasar oluştu.
Özetle Dinleİstanbul'un göbeğinde aracıyla galeriye daldı!
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Yaşam 11 dk önce
Kadıköy Koşuyolu Mahallesi'nde bir otomobilin motosiklet galerisine dalması sonucu kadın sürücü yaralandı.
- Kaza sabah saat 08.20 sıralarında meydana geldi.
- Olay Dinlenç Caddesi üzerinde gerçekleşti.
- 34 LE 5241 plakalı Wolksvagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu galeriye daldı.
- Kaza sonucu yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.
- Motosiklet galerisinde büyük çapta hasar oluştu.
- Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Bu sabah saat 08.20 sıralarında Kadıköy Koşuyolu Mahallesi Dinlenç Caddesi üzerinde; iddiaya göre, kadın sürücünün kullandığı 34 LE 5241 plakalı Wolksvagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte cadde üzerinde bulunan bir motosiklet galerisine daldı.
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HASTANELİK OLDU
Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet galerisinde büyük çapta hasar oluştu.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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