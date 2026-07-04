İhlas Haber Ajansı
17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bahçe köşesinde saklanırken yakalandı
Bursa'da hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü İsmail Ş.G., polisler tarafından bir bahçede saklanırken yakalandı.
Özetle Dinle17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bahçe köşesinde...
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Gündem az önce
Bursa'da hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Ş.G. adlı şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
- İsmail Ş.G., Çekirge Mahallesi'nde tespit edildi.
- Ekipleri fark edince kaçmaya başlayan İsmail Ş.G., bir bahçede saklanmaya çalıştı.
- Saklandığı yerde yakalanan İsmail Ş.G. cezaevine teslim edildi.
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Bursa'da hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Ş.G., Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri tarafından Çekirge Mahallesi'nde tespit edildi. Ekipleri fark edince kaçmaya başlayan İsmail Ş.G., kovalamaca sırasında atladığı bir bahçede saklanmaya çalıştı.
BAHÇE KURTARAMADI
İnfaz Büro ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalanan İsmail Ş.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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