Uludağ'da sabah saatlerinde kısa süreli etkili olan kar yağışı zemini beyaz örtüyle kapladı. Yılbaşı öncesi kar yağışı kayak sezonunu heyecanla bekleyen vatandaşları sevindirdi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da hava sıcaklıkları sıfır yakın seyrediyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 4 derece olarak ölçüldü, öğle saatlerinde ise sıcaklık 13 dereceye kadar yükseldi.

Sabah saatlerinde görülen kar yağışı kısa sürse de, zirveye yakın bölgelerde zemin beyaz örtüyle kaplandı.

HAZIRLIKLAR HIZ KAZANDI

Uludağ'da kar yağışının başlamasıyla birlikte oteller ve tesislerde sezon hazırlıkları hız kazandı. Uludağ'daki pistlerin büyük kısmı henüz açılmadı ancak kar yağışının devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde kayak için uygun şartların oluşması bekleniyor.

Sabah saatlerinde zirveye çıkan ziyaretçiler, beyaz örtüyle kaplanan dağ manzarasını fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

Meteoroloji raporlarına göre önümüzdeki günlerde yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

YÜZDE 40 ARTIŞ BEKLENİYOR

Uludağ'da 2025-2026 kayak sezonunun aralık ayının ilk haftasında açılması öngörülüyor. Skipass fiyatları ise günlük 1700-1950 TL, 2 günlük 3200-3600 TL arasında değişiyor. Esnek bilet seçenekleri de mevcut. ilk kullanım sonrası 30 gün içinde farklı günlerde kullanılabiliyor.

Otel fiyatları henüz netleşmedi ancak önceki yıllara göre gecelik 3 bin TL'den başlayan paketler bekleniyor.

Kar yağışının erken başlamasıyla birlikte pistlerin daha erken açılma ihtimali bulunuyor. Yılbaşı ve sömestir dönemlerinde fiyatların yüzde 30-40 oranında artması bekleniyor.

SİNEM ERYİLMAZ

