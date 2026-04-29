İzmir'deki Kemeraltı esnafı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım kararı aldığı Çankaya Katlı Otoparkı için kepenk kapatma eylemi yaptı. Otoparkın kapatılmasının müşteri kaybına ve mağduriyete yol açtığını savunan grup, pankartlarla belediye ofisine yürüyerek karardan dönülmesini talep etti. Esnaf temsilcileri, çarşı ticaretinin sürdürülebilmesi için acil ve kalıcı çözüm beklediklerini vurguladı.

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, Büyükşehir Belediyesinin yıkım kararı aldığı Çankaya Katlı Otoparkı'nın kapatılmasına tepki amacıyla kepenk kapatma eylemi yaptı.

OTOPARK ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Bir grup esnaf, 09.30-11.00 saatleri arasında iş yerlerini açmayarak kararı protesto etti. Daha sonra Çankaya Katlı Otoparkı önünde toplanan esnaf, "Derdimiz çarşımız, otoparkımızı geri istiyoruz" pankartı ile "Ekmeğimize dokunma" ve "Belediye şaşırma esnafa dokunma" yazılı dövizler taşıdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kemeraltı Çarşısı'ndaki hizmet binasına yürüyen esnaf, otoparkın yeniden hizmete alınmasını talep etti.

MÜŞTERİLER VE ESNAF MAĞDUR

Grup adına açıklama yapan Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği Başkanı Zafer Bilici, müşterilerin araç park edecek alan bulamaması nedeniyle esnafın mağdur olduğunu belirterek, soruna kalıcı çözüm beklediklerini söyledi.

