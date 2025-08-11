Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > İzmit Körfezi kendine geldi! Çalışmalar sonuç verdi, popülasyon yüzde 35 arttı

Bir süredir çamur ve kirliliğin hakim olduğu İzmit Körfezi, bir süredir gerçekleştirilen temizleme çalışmaları sonrası adeta kendine geldi. Dip çamuru temizliği sayesinde balık popülasyonu yüzde 35 arttı.

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesince İzmit Körfezi’nde, bir süredir kirlilik hakimdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle sürdürülen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi'nde" ikinci aşamaya geçildi.

İzmit Körfezi kendine geldi! Çalışmalar sonuç verdi, popülasyon yüzde 35 arttı - 1. Resim

İZMİT KÖRFEZİ'NDE POPÜLASYON YÜZDE 35 ARTTI

Bugüne kadar 1,5 milyon metreküpten fazla çamur körfezden çıkarıldı. Çalışmalarla su kalitesi yükseldi, görüş mesafesi 5 metreye ulaştı. 200’den fazla yapay resif yerleştirilerek balıklar için yeni hayat alanları oluşturuldu.

İleri biyolojik arıtma tesisleri ve alınan diğer önlemler sayesinde körfezdeki balık popülasyonu son dönemde yüzde 35 artarken, deniz atı, orkinos ve yunus gibi türler yeniden görülmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışmaların öneminin her geçen gün daha net anlaşıldığını belirtti.

İzmit Körfezi kendine geldi! Çalışmalar sonuç verdi, popülasyon yüzde 35 arttı - 2. Resim

TEMİZLİK SONUÇ VERDİ, KÖRFEZ KENDİNE GELDİ

Körfez'in, çamurun ağırlığından kurtuldukça nefes aldığını ve derinliklerinde saklı güzelliklerin yeniden hayat bulduğunu aktaran Büyükakın, "Temizledikçe parlayan sular, balıkları, yosunları, her damlasıyla yaşamı geri çağırıyor. Çamurun içinden sıyrılan Körfez nefes alıyor. Biz temizledikçe kendini yeniliyor. Bu dönüşüme, yapay resif çalışmalarımızda eşlik ediyor, denizaltı ekosistemi canlanıyor, balık popülasyonu gün gün artıyor. Körfez her geçen gün yeniden hayat buluyor." ifadelerini kullandı.

