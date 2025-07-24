Japonya’dan çığır açan karar: Kök hücreden insan embriyosu üretimine onay!

Japonya’da biyoetik kurulu, araştırma amaçlı kök hücrelerden embriyo geliştirilmesine izin verdi. Embriyoların yalnızca laboratuvarda 14 gün kalabileceği ve rahme yerleştirilmeyeceği vurgulandı. Bu gelişmeyle beraber bilim dünyasında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

Japonya hükümetine bağlı biyoetik kurulu, araştırma amaçlı olarak kök hücrelerden insan embriyosu üretilmesine onay verdi.

Kyodo News'un haberine göre, hükümete bağlı biyoetik kurulu tarafından hazırlanan raporda, kök hücre kaynaklı sperm veya yumurtalardan elde edilen embriyoların, mevcut yasal sınırlamalara uygun şekilde en fazla 14 gün süreyle laboratuvar ortamında geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

RAHME YERLEŞTİRİLMEYECEK

Embriyoların sadece bilimsel araştırmalara katkı amaçlı üretileceğinin altı çizilen raporda, bunların insan veya hayvan rahmine yerleştirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, çalışmanın amacının indüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPS) ya da embriyonik kök hücrelerden (ES) üretilen yumurta ve sperm hücrelerinin normal şekilde işlev görüp görmediğini tespit etmek olduğu aktarıldı.