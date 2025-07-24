Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Japonya’dan çığır açan karar: Kök hücreden insan embriyosu üretimine onay!

Japonya’dan çığır açan karar: Kök hücreden insan embriyosu üretimine onay!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Japonya’dan çığır açan karar: Kök hücreden insan embriyosu üretimine onay!
Kök Hücre, Araştırma, Japonya, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Japonya’da biyoetik kurulu, araştırma amaçlı kök hücrelerden embriyo geliştirilmesine izin verdi. Embriyoların yalnızca laboratuvarda 14 gün kalabileceği ve rahme yerleştirilmeyeceği vurgulandı. Bu gelişmeyle beraber bilim dünyasında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

Japonya hükümetine bağlı biyoetik kurulu, araştırma amaçlı olarak kök hücrelerden insan embriyosu üretilmesine onay verdi.

Kyodo News'un haberine göre, hükümete bağlı biyoetik kurulu tarafından hazırlanan raporda, kök hücre kaynaklı sperm veya yumurtalardan elde edilen embriyoların, mevcut yasal sınırlamalara uygun şekilde en fazla 14 gün süreyle laboratuvar ortamında geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Japonya’dan çığır açan karar: Kök hücreden insan embriyosu üretimine onay! - 1. Resim

RAHME YERLEŞTİRİLMEYECEK

Embriyoların sadece bilimsel araştırmalara katkı amaçlı üretileceğinin altı çizilen raporda, bunların insan veya hayvan rahmine yerleştirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, çalışmanın amacının indüklenmiş pluripotent kök hücreler (iPS) ya da embriyonik kök hücrelerden (ES) üretilen yumurta ve sperm hücrelerinin normal şekilde işlev görüp görmediğini tespit etmek olduğu aktarıldı.

Japonya’dan çığır açan karar: Kök hücreden insan embriyosu üretimine onay! - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti davasında yeni gelişme! Yargıtay beraat kararını bozduABD'de bir ilk! Vatansız kalmamaları için harekete geçmişlerdi: Karar onandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Marmara Denizi'nde korkutan manzara! O fabrika hakkında inceleme başlatıldı - YaşamMarmara Denizi'nde korkutan manzara!O kentimizde ilginç istatistik! Motosiklet sayısı otomobil sayısını geçti - YaşamMotosiklet sayısı otomobil sayısını geçti!Bir damla suya muhtaç kalabiliriz! Bazısı kurudu, bazısı alarm verdi... İşte Türkiye'nin can çekişen su kaynakları - YaşamTürkiye'nin can çekişen su kaynaklarıSakarya'nın üç ilçesinde denize girmek yasaklandı! - YaşamSakarya'nın üç ilçesinde denize girmek yasaklandı!Mayosu olmayan çocuk suya poşetle girdi! Sosyal medyada gündem oldu - YaşamMayosu olmayan çocuk çareyi böyle buldu!Termometreler 52 dereceyi gördü, vatandaş ne yapacağını şaşırdı! İşte Türkiye'den sıcak hava manzaraları - Yaşam52 derece! Vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...