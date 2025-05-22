Kadıköy'de skandal olay! İçerisinde hasta olduğu halde ambulansa yol vermedi
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Kadıköy'de skandal bir olay yaşandı. Otomobil sürücüsünün hastane bahçesindeki ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Kadıköy'de otomobil sürücüsünün hastane bahçesindeki ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
HASTAYI GÖRDÜĞÜ HALDE YOL VERMEDİ
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi bahçesinde hasta taşıyan ambulansın sürücüsü, karşı yönden gelen otomobilden yol vermesini istedi.
Otomobilin sürücüsü, ambulans şoförünün uyarılarına rağmen yol vermedi.
Ambulans şoförü, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş