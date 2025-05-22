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Kadıköy'de skandal olay! İçerisinde hasta olduğu halde ambulansa yol vermedi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Kadıköy'de skandal bir olay yaşandı. Otomobil sürücüsünün hastane bahçesindeki ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Kadıköy'de otomobil sürücüsünün hastane bahçesindeki ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadıköy'de skandal olay! İçerisinde hasta olduğu halde ambulansa yol vermedi - 1. Resim

HASTAYI GÖRDÜĞÜ HALDE YOL VERMEDİ

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi bahçesinde hasta taşıyan ambulansın sürücüsü, karşı yönden gelen otomobilden yol vermesini istedi.

Otomobilin sürücüsü, ambulans şoförünün uyarılarına rağmen yol vermedi.

Ambulans şoförü, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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