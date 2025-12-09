İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, güçlü kadın arkadaşlıklarının çalkantılı olmasına rağmen zamana meydan okuduğunu ve ortalama yakın bir bağın 37 yıl sürdüğünü gösteriyor. Bu süre her ne kadar "bir fincan kahvenin hatırı"ndan az olsa da, araştırma sonuçları kadınların erkeklere göre çok daha uzun dostluklar kurduğunu ortaya koyuyor.

50 ile 90 yaş arasındaki bin İngiliz kadınla yapılan bir anket, ortalama bir arkadaşlığın 37 yıl sürdüğünü, ancak kadınların dörtte birinin 50 yıl veya daha uzun süren bağları koruduğunu ortaya çıkardı. Anket, gizem oyunu June's Journey'i piyasaya süren mobil oyun geliştiricisi Wooga tarafından yaptırıldı.

YAKIN ARKADAŞLIKLAR ROMANTİK İLİŞKİLERDEN DAHA FAZLA MUTLU EDİYOR Katılımcıların yarısından fazlası, çocukluk veya ergenlik döneminden beri tanıdıkları yakın bir kadın arkadaşları olduğunu söyledi. 50 yaş üstü kadınların yüzde 26'sı, kadın arkadaşlıklarının romantik ilişkilerden daha fazla mutluluk getirdiğini belirtti.

Bununla birlikte, kadınların yüzde 15'i, romantik ayrılıklardan çok, arkadaşlık bitişleri konusunda daha fazla pişmanlık duyduğunu ifade etti. Şirket sözcüsü Maike Steinweller, bulguların özellikle ilerleyen yaşlarda kadın arkadaşlığının, kadınların mutluluğu ve dayanıklılığı için ne kadar merkezi olduğunu gösterdiğini söyledi. Steinweller, "Romantik öncelikler değişirken, istikrar, kahkaha ve duygusal güç sağlayan ise yakın arkadaşlardır" dedi. Ayrıca, birçok kadının yeni arkadaş edinmekte zorlanmasına rağmen, sahip oldukları dostlukların genellikle on yıllarca sürdüğüne ve derin bir anlam taşıdığına dikkat çekti.

"KADINLAR ARKADAŞSIZ KALMAKTAN İKİ KAT DAHA FAZLA KORKUYOR" Anket, arkadaşlığın çoğu kadının hayatında merkezi bir rol oynamasına rağmen, herkesin aynı düzeyde bağlantıdan faydalanmadığını da ortaya koydu. Her 10 kadından birden fazlası yakın bir kadın arkadaşı olmadığını söylerken, her 8 kadından biri ise sadece bir yakın arkadaşı olduğunu belirtti. Ayrıca, ankete katılan kadınlar, ileri yaşlarda bekar olmaktan çok arkadaşsız kalmaktan iki kat daha fazla korktuklarını belirtti. Kadınların yüzde 16’sı ise yakın arkadaşlarının başkalarıyla olan arkadaşlıklarından dolayı kıskançlık veya tehdit hissettiğini itiraf etti.



EN İYİ ARKADAŞLIKLAR VE YAŞ FAKTÖRÜ Bu yılın başlarında yayınlanan ayrı bir çalışma, kadınların en iyi arkadaşlarıyla büyük olasılıkla gençlik döneminde tanışıp, ileri yaşlara gelene kadar yakın kalmaya devam ettiğini doğruladı. İngiltere'de 757 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre sonuçlar şu şekilde: Kadınların yaklaşık yüzde 75'inin en az bir en iyi arkadaşı var ve bu kişiyi ortalama 18 yaşından beri tanıyorlar. Hem erkekler hem de kadınlar için, en iyi arkadaşlarının çoğunluğu aynı cinsten.

"ERKEKLER EVLENDİKTEN SONRA YAKIN ARKADAŞLARINI KAYBEDİYOR" Oxford Üniversitesi'nden araştırmaya liderlik eden Profesör Robin Dunbar, erkeklerin evlendikleri zaman yakın arkadaş çevrelerinin dramatik biçimde azaldığını ve evlendikten sonra yakın erkek arkadaşlarıyla bile teması kaybettiklerini, ancak evli kadınlar için durumun böyle olmadığını belirtti.

Dunbar, "Kadınların yakın çevreleri 50'li yaşlarında küçülmeye başlıyor, bu da torunlara odaklanmaya başladıkları zaman olabilir" diye ekledi.

Evolution and Human Behaviour dergisinde yayınlanan çalışma, ayrıca kadınların "en iyi arkadaşım" dediğini söyleme olasılığının erkeklerden önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldu.

Erkeklerin yüzde 59'una kıyasla kadınların neredeyse dörtte üçü en iyi arkadaşa sahipti.

Haberle İlgili Daha Fazlası