Kafe savaş alanına döndü! Sandalye ve sopalar havada uçuştu
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Esenyurt'ta bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada sandalyeler ve masalar havada uçuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
SOPA VE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU
Sopa ve sandalyelerle birbirine giren iki grup çevredekileri panikletirken, iki grup güçlükle yatıştırıldı. Sandalye ve sopaların havada uçtuğu kavgada bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.
Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun kafe içerisinde sandalye ve sopalarla birbirine saldırdığı anlar yer aldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı