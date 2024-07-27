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Kafe savaş alanına döndü! Sandalye ve sopalar havada uçuştu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta bir kafede iki grup arasında çıkan kavgada sandalyeler ve masalar havada uçuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

SOPA VE SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU

Sopa ve sandalyelerle birbirine giren iki grup çevredekileri panikletirken, iki grup güçlükle yatıştırıldı. Sandalye ve sopaların havada uçtuğu kavgada bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun kafe içerisinde sandalye ve sopalarla birbirine saldırdığı anlar yer aldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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