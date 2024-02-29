Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Yaşam > Kahramanmaraş'ta işçilerin kaldığı konteynerler cayır cayır yandı: 11 yaralı

    Kahramanmaraş'ta işçilerin kaldığı konteynerler cayır cayır yandı: 11 yaralı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Yangın, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş Elbistan'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangında 11 işçi yaralandı. Öte yandan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Karaelbistan Mahallesi'nde bir şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerde yangın çıktı.

    Yangın büyüyerek diğer konteynerlere de sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alarak söndürdü.

    Yangında 6 işçi yanık, 5 işçi de karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İzmir'de hastanede silah sesleri: Bir jandarma, diğerini tüfekle vurdu - Yaşamİzmir'de hastanede silah sesleri: Bir jandarma, diğerini tüfekle vurduAdana'da 4 yılda bir gelen 29 Şubat'ta evlenmek isteyen çiftler nikah salonuna koştu - YaşamAdana'da çiftler nikah salonuna koştu! Sırrı bugünde saklıYıllar sonra gün yüzüne çıktı, görenler gözlerine inanamadı! 'Bu zamana kadar hiç böyle görmemiştik' - Yaşam"Bu zamana kadar hiç böyle görmemiştik"Sis, dev gökdelenleri yuttu! İstanbul'da kartpostallık manzaralar... - Yaşamİstanbul'da kartpostallık manzaralar“Bak vallahi 155'i ararım” diyen amca yine ortaya çıktı! Bu kez başkasına sinirlendi, işte son hali - Yaşam“Bak vallahi 155'i ararım” diyen amca yine ortaya çıktı! Bu kez başkasına sinirlendi, işte son hali29 Şubat'ta İstanbul'da dikkat çeken manzara! Nikâh salonları boş kaldı - YaşamNikâh salonları boş kaldıDireksiyonu kilitlenen araç beton bloka çarptı! O anlar kamerada - YaşamBeton bloka çarpan araç paramparça oldu! İşte o anlar
    Sonraki Haber Yükleniyor...