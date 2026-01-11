Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Sivas’ta, güneşin konumuna göre renk değiştirmesi ile bilinen Kızılçan Gölü, buz kesti. Anadolu'nun nazar boncuğu olarak adlandırılan, botanik göl çevresinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde, bir arazide 100 metrelik bir çukurda yer alan Kızılçan Gölü, kentin en büyük krater göllerinden birisi. Güneşin konumuna göre renk değiştiren Kızılçan Gölü, yaz aylarında turkuaz rengi ile Anadolu'nun nazar boncuğu olarak da adlandırılıyor.

Güneşin tepedeki durumuna göre turkuaz, kahverengi ve siyaha yakın bir renk alabilen göl, kar yağışı sonrasında karla kaplandı.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETRE

Son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle donan Kızılçan Gölü’nün çevresindeki arazide kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu. Donan göl, havadan görüntülenirken, arazide kartpostallık görüntüler oluştu.

“ÜNLÜ BOTANİK BİR GÖL”

Canova köyünde yaşayan Bekir Başar, göle ilişkin şunları anlattı:

Burası suyun renginin değişmesiyle ünlü botanik bir göldür. Güneşin tepedeki durumuna göre turkuaz, kahverengi ve siyaha yakın bir renk alabilir. Gölümüzün içerisinde çok büyük balıklar da mevcuttur. Yazın gelen misafirler bunları görebiliyor. Bu sene kış biraz ağır geçiyor. Ondan dolayı burası da dondu. Bu gölün çevresinde kamp yapılıyor, gelin ve damat çekimleri yapılıyor. Buranın çok güzel bir görüntüsü var. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz.

