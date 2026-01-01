İstanbul’da kar yağışının bu gece itibarıyla etkisini kaybetmesinin beklendiği ancak yarın sabah Anadolu Yakası ve kuzey yollarda don ve gizli buzlanma riskinin yüksek olduğu vurgulandı. Yağışın cuma günü büyük ölçüde kesileceği, hafta sonu ise sıcaklık artışıyla birlikte karların erimeye başlayacağı belirtildi.

Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel, İstanbul için yaptığı değerlendirmede kar yağışının gece saatlerinde daha fazla artmasının beklenmediğini belirterek, İstanbulluların büyük bir beklentiye girmemesi gerektiğini söyledi. Anadolu Yakası’nda özellikle Sancaktepe–Ömerli Barajı çevresi ile Gebze hattında kar yağışının etkili olduğunu aktaran Öztel, Gebze’de kısa süreli de olsa yerleri örtecek bir kar beklendiğini ifade etti.

DON VE GİZLİ BUZLANMA UYARISI

Yağışların gece saatlerinde batıdan çekileceğini ancak asıl riskin düşük sıcaklıklar olacağını vurgulayan Öztel, bulutluluğun azalmasıyla birlikte don ve gizli buzlanma tehlikesinin artacağına dikkat çekti.

Özellikle yarın sabah İstanbul’un Anadolu Yakası’nda ve kuzey güzergâhlarında yol sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceğini belirten Öztel, Kuzey Marmara Otoyolu ve viyadüklerde sürücüler için risk oluşabileceğini kaydetti.

Öte yandan İstanbul ve Marmara’da kar yağışı bu gece itibarıyla büyük ölçüde etkisini kaybedecek, hafta sonu ise lodosla birlikte sıcaklıklar artacak, batı ve iç bölgelerde karlar erimeye başlayacak.

YARIN HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı uyarıda bulundu. Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kar yağışının yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor. Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, tipi ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması istendi.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği belirtilirken, hafta sonu itibarıyla batı bölgelerden başlayarak sıcaklıkların kademeli olarak artması bekleniyor.

