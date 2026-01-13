Kar yiyenleri bekleyen gizli tehlike! Kaşık kaşık tüketiliyordu, risk çok fazla
Türkiye genelinde kar yağışı hız kazanırken, kış aylarında çoğunlukla pekmez ile karıştırılarak tüketilen karın sağlık için büyük tehlike oluşturduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, yerden alınan karın hayvan dışkısı, yerdeki bakteri ve parazitleri taşıyabileceğini belirterek uyardı.
- Kar yemek, sanıldığı kadar masum olmayıp ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Yerdeki kar, hayvan dışkısı, bakteri ve parazit içerebilir, bu da özellikle çocuklar için risk oluşturur.
- Şehirlerde yağan kar, hava kirliliği nedeniyle egzoz gazlarından ağır metaller ve çeşitli mikroorganizmalar barındırabilir.
- Kirlenmiş karların kesinlikle yenilmemesi gerekmektedir.
- Ailelerin çocuklara kar yeme konusunda uyarılar yapması büyük önem taşımaktadır.
Yurt genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ederken, özellikle kış aylarında sıkça görülen 'kar yeme' alışkanlığının tehlikeli olduğu ifade edildi.
“CİDDİ SORUNLARINA YOL AÇABİLİR”
Dr. Özge Yurtseven, kar yemenin tek başına doğrudan tehlikeli gibi görülmediğini ancak sanıldığı kadar masum da olmadığını belirtti. Özellikle aileleri uyaran uzman isim "Yerdeki kar hayvan dışkısı, bakteri ve parazit içerebilir. Bu da özellikle çocuklar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.
“KESİNLİKLE YENİLMEMESİ GEREK”
Şehirlerde yağan karın hava kirliliği nedeniyle egzoz gazlarına maruz kaldığını vurgulayan Dr. Yurtseven, "Bu karların içerisinde ağır metaller birikebilir, çeşitli mikroorganizmalar bulunabilir. Bu nedenle kirlenmiş karların kesinlikle yenilmemesi gerekir" diyerek risklere dikkat çekti.
Yerde biriken karlardaki riskin daha da fazla olduğunu ifade eden Yurtseven, özelliklere ailelerin çocuklara kar yeme konusunda uyarılar yapması gerektiğini vurguladı.
“MUTLAKA AĞIZ HİJYENİNE DİKKAT EDİLMELİ”
Yurtseven, şunları söyledi:
Eğer çocuk illa kar yemek istiyorsa, mümkünse temiz ve yeni yağdığı düşünülen kardan çok az miktarda denemesine izin verilebilir. Ancak sonrasında mutlaka ağız hijyenine dikkat edilmelidir. Bir çocuk hekimi olarak bana sorarsanız kar yemek güvenli değildir. En güvenlisi hiç yememektir.