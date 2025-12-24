Karadeniz'in 1993-2020 yıllarındaki deniz seviyesi incelendi. Ortaya çıkan tablo ise endişelendirdi. Son 27 yılda Karadeniz'in seviyesinin ortalama 10-12 santimetre yükseldiği belirtilirken, kıyı kenarında yaşayan 160 milyon insanın erozyon riski ile karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.

Zonguldak'ta uydu altimetrisi tekniğinden faydalanılarak yapılan analizler hakkında konuşan Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, kritik uyarılar yaptı.

Karadeniz'in 1993-2020 yıllarındaki deniz seviyesinin incelendiğini belirten Kutoğlu, son 27 yılda Karadeniz'in seviyesinin ortalama 10-12 santimetre yükseldiğini söyledi.

“3 METREYE KADAR YÜKSELMİŞ”

Dünyada iklim değişikliğine bağlı olarak okyanusların yılda 3 milimetre kadar yükseldiğine işaret eden Kutoğlu, şunları söyledi:

Karadeniz'deki deniz seviyesini 1993 yılındaki verilere kadar giderek aldık. Bunların zaman serisi analizini yaptık. Elde ettiğimiz bulgular, Karadeniz'in de okyanuslarla eş değer şekilde yılda 2,5 ila 3 milimetre kadar yükseldiğini gösteriyor. Dolayısıyla okyanus kıyılarındaki tehditler ne ölçüdeyse Karadeniz kıyısındaki şehirler için de benzer tehditler söz konusu. 1993 yılından 2020'lere kadar Karadeniz ortalama 10-12 santimetre kadar yükselmiş.

Denizin 2 metre yükselmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Kutoğlu, kıyı erozyonu açısından bunun tehlike oluşturduğunu belirtti.

“İÇ BÖLGELERİ TAHRİP ETMESİ SÖZ KONUSU”

Kuzey Karadeniz bölgesi kıyı erozyonundan daha fazla etkilenebileceğini söyleyen Kutoğlu, şöyle konuştu:

Bizim Karadeniz kıyılarında da kotu düşük bölgeler mevcut. Bu alanlarda da gelecekte deniz seviyesinin daha içerilere girmesi, fırtınalı zamanlarda denizin daha iç bölgeleri tahrip etmesi söz konusu olacaktır. Önlenebilir olarak ne yapılması lazım? Kıyı erozyonu görüldüğü yerlerde elbette ki birtakım kıyı tahkimatları yapılıyor ama bundan sonra yapılacak yatırımlarda da bu deniz seviyesi yükselmesi dikkate alınarak biraz daha kıyıdan iç bölgelerde, daha yüksek kesimlerde yatırımların, altyapı yatırımlarının yapılması daha sağlıklı olacaktır. Sürekli bakım onarım maliyetlerinden kurtulmuş oluruz.

"160 milyon insanın etkilenmesi söz konusu" diyerek uyaran Kutoğlu, “Bu nüfusun büyük çoğunluğunun, bildiğiniz üzere yerleşim alanları kıyı kenarlarında” dedi.

“GÜRCİSTAN SU ALTINDA KALABİLİR”

Kutoğlu Rusya bölgesinde, Azak Denizi'nin olduğu bölgelerde, Romanya ve Balkanlar tarafında haritada sarı ve kırmızı renklerle belirtilen yerlerin daha yüksek tehdit içerdiğini, Gürcistan tarafında da yoğun su altında kalma riski olabileceğini söyledi.

