Değişen hava şartları sonrasın karların erimeye başladığı Karadeniz’de hem heyelan hem de sel riski yeniden ortaya çıktı. Prof. Dr. Hakan Ersoy, “Bölgemiz için en riskli aylardayız. Bizim için önemli olan ani yağışlar. En büyük problem dağlarda birikmiş karların hızlı bir şekilde erimesi” diyerek uyardı.

Yüksek kesimlerinde kar yağışının devam ettiği, bir yandan da hava sıcaklıklarının yükseldiği Doğu Karadeniz’de iki tehlike yeniden gün yüzüne çıktı. Sel ve heyelan riskinin artması ile birlikte gözler yerleşim alanlarına çevrildi.

Karlar eridi, korkutan tablo ortaya çıktı! Karadeniz'de iki tehlike birden, en riskli aylara girildi

HEM HEYELAN HEM SEL

Son günlerde etkili olan değişken hava şartları, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dere ve akarsuların debisini yükseltti. Dağlardaki karların erimeye başlamasıyla toprak suya doygun hale geldi, eğimli arazilerde ise heyelan riski daha da arttı. Yerleşim yerlerine yakın bölgelerde toprak kaymaları, ulaşımda aksamalara ve maddi hasara neden olabilirken, dere yataklarındaki taşkınlarda sel riskini genişletti.

Karlar eridi, korkutan tablo ortaya çıktı! Karadeniz’de iki tehlike birden, en riskli aylara girildi

“EN RİSKLİ AYLARDAYIZ”

Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy, şöyle uyardı:

Araziye giden arkadaşlarımız yaylalarda araçların gidemeyecek kadar kar olduğunu söylüyor. Bölgemiz için en riskli aylardayız. Mevsim geçişleri bizim için en riskli zamanlar. Özellikle karların erimeye başladığı zamanlar. Kamu kurum ve kuruluşlarının verecek olduğu uyarıları dikkate almak lazım. Bizim için önemli olan ani yağışlar. En büyük problem dağlarda birikmiş karların hızlı bir şekilde erimesi.

Karlar eridi, korkutan tablo ortaya çıktı! Karadeniz’de iki tehlike birden, en riskli aylara girildi

“KRİTİK DÜZEYDE KARŞIMIZA ÇIKABİLİR”

Geçmiş yıllarda anlık kar yağışların büyük bir hidroelektrik santralinin yıkılmasına neden olduğunu hatırlatan Ersoy “Bu Türkiye'de olan bir vakadır. Karların erimesi karşımıza olumsuz olarak çıkabilir. Bu kritik düzeyde de karşımıza çıkabilir dikkat etmeyeceğimiz bir düzey de karşımıza çıkabilir. Bunun için ortak akılla bölgeye yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi lazım" dedi.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan mart ayına ilişkin iklim ve sulama izleme istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde bu dönemde yağışlar, mevsim normaline ve geçen yıl yağışlarına göre artış gösterdi. Bu doğrultuda, 1 Ekim 2025-31 Mart 2026 dönemini kapsayan 6 aylık 2025-2026 su yılı yağışları, normalinin ve geçen dönem yağışının üzerinde gerçekleşti. Böylece, 2025-2026 su yılında ortalama 468,8 milimetre yağış kaydedildi.

